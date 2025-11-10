第三屆李國鼎獎得主 施振榮、史欽泰獲獎

第三屆李國鼎獎頒獎典禮於10日假台北遠東香格里拉酒店盛大舉行，現場嘉賓雲集，包括總統府資政沈榮津、台達電（2308）創辦人鄭崇華皆親臨與會，現場氣氛熱烈，共同慶賀宏碁（2353）集團創辦人施振榮及潘文淵文教基金會董事長史欽泰共同獲獎，為台灣科技產業年度盛事。主辦單位李國鼎科技發展基金會特邀請台灣大學經濟系名譽教授孫震擔任頒獎人，前文化部長龍應台更以「用什麼衡量一個國家:從施振榮史欽泰談起」為題，於大會中發表專題演講，掀起全場高潮。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示：「李國鼎資政是學物理出身，他擁有科學家追根究底的精神，以及面對新知識的開放心胸。李資政是經濟發展之父、科技之父、創投之父，從大局著眼，制定對國家最有利的政策，務實地規劃國家發展藍圖。我們也不可或忘他對台灣醫療的貢獻，包括推廣B型肝炎疫苗及癌症研究，至今影響深遠。」

王伯元進一步指出，「李國鼎獎的設立與頒獎，旨在傳揚李資政的時代精神，帶動台灣產業界更高層次的大戰略，持續推升經濟榮景，再造成長契機。李資政以其真知灼見協助台灣從困頓中崛起，並以高瞻遠矚為台灣這個小島締造立足全球的堅實基礎。思其人、憶其事、感其恩、懷其德，今日的兩位得獎人施振榮先生與史欽泰先生，正是在這樣開創性的環境中，貢獻己長，引領台灣科技業成長茁壯」。

得獎人宏碁創集團辦人施振榮表示，「獲此殊榮實在感到任重道遠，從小我的母親就期許我做一個有用的人，有用還要更有用，因此一路走來，我都秉持挑戰困難、突破瓶頸、創造價值的思維，希望能對社會做出貢獻。我創業一路走來，落實實踐王道精神，1976年創立宏碁，至今AAQW企業家族（Acer、AUO、Qisda、Wistron）已有40家上市櫃公司，年營收超過2兆元」。

施振榮指出，「未來我仍持續努力，希望留給世界三件事：一是持續推廣我在1992年提出的微笑曲線理論；二是推動王道思維的國際化；三是推動企業家族的理念，相信這種企業的傳承模式可以走出另一條新路，且比家族企業的傳承更能永續。這也是我希望留給全世界的新價值」。

得獎人潘文淵文教基金會董事長史欽泰發表獲獎感言時指出，李國鼎先生的遠見與行動力開啟台灣半導體產業，他不只是政策的推手，更是一位真正懂科技、懂人才、懂未來的人，讓新竹科學園區成為孕育無數科技夢想的起點，現今台灣在半導體業、科技業的成功，是所有人共同努力促成，因此，這份獎項是屬於所有為台灣科技努力的人。

同時，他也表示，創新、誠信與分享是科技永續發展的三大基石，創新是推動變革的力量，誠信是合作的根本，而分享則讓知識與價值持續擴散，讓大家願意交流與合作，就能讓更多產業一起成長、讓社會共同進步。面對AI、地緣政治、保護主義等不同挑戰，史欽泰認為挑戰從未停止，從過往台灣產業經歷不同階段轉型可以發現這只是過程，不是終點，未來也將面對更是沒有盡頭的挑戰，因此，重視人才、教育及珍惜已有的自由民主，才能邁向富而好禮的社會與未來。

第三屆李國鼎獎遴選委員會陣容堅強，由余紀忠文教基金會董事長余範英擔任召集人，遴選委員為李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、中鼎集團總裁余俊彥、中技社董事長潘文炎、理慈國際科技律師事務所共同創辦人蔡玉玲、聯發科技執行長蔡力行、鈺創科技董事長盧超群。