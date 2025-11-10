成電論壇聚焦AI「大爆發」時代 旺宏吳敏求：探尋下個50年科技新應用

國立成功大學10日舉行第五屆「成電論壇」，此次論壇以「數位轉型下的智慧製造與服務創新」為主題，透過實際案例深入探討如何運用大數據與人工智慧等技術，將資料有效轉化為決策依據，進而提升生產效能與價值，並推動智慧製造與服務創新的突破與發展，活動吸引近 300 位人士到場參與。

成大校長沈孟儒於開場致詞時表示，大學之所在，希望之所在，學校是孕育大家希望的地方，售後服務是讓校園持續成為重要知識交會的平台。成電論壇已邁入第五年，校內類似的論壇還有成材論壇、成機論壇等，其實可以是成功論壇。半導體產業是龐大的生態鏈，成大各科系校友居中扮演重要角色，許願明年校慶期間能夠擴大集結校內相關論壇，促成各界更多的交流。

成電文教基金會理事長、旺宏電子董事長吳敏求表示，結合AI的智慧製造運用，對帶動台灣產業鏈的成長非常重要，37年前回到台灣創業，開發全球第一個全面電腦化的半導體生產線，更首度創建把Data大數據應用在半導體的AI系統，進而大幅提昇台灣生產製造品質。成電論壇每年探討最重要的科技議題，今年已第五屆，希望透過這些產學交流活動的舉辦，讓學生們吸收更多新知識並培養創新力，探尋下一個50年的科技新應用，回饋産業及社會。

目前擔任成大全球校友總會理事長的佳世達集團董事長陳其宏表示，明年校慶期間一定想辦法串聯各科系舉辦半導體產業論壇，擴大影響力，讓台灣看見成大；讓世界看見台灣。論壇中，他以「智慧製造的光明未來」為題，分享未來AI趨勢及智慧製造的布局重點。

陳其宏表示，台灣在全球製造業具備重要地位，更應該善用資料優勢，掌握AI浪潮，以機器人和虛實整合，打造智慧製造的光明未來。智慧製造的本質不只是自動化，而是讓AI即時監測、分析與決策，實現自主運作。唯有將AI、資料與製造現場深度融合，才能讓工廠具備自我學習與預測能力。透過虛實整合，在數位世界中模擬與驗證，再將成果落地，讓生產更具韌性與智慧決策力。

他強調，人形機器人的優先運用場景最適合在工廠落地，因為機器對機器溝通的順暢和精準度，將會早於服務型機器人的進展。他提醒，善用台灣在智慧製造大量累積的數據和資料，積極投資軟體演算法並進行虛實整合，將是台灣維持在製造領域優勢的最大關鍵。

盟立集團董事長孫弘演講時指出，在數位轉型浪潮下，製造業正經歷從自動化到智慧化的典範轉移，企業藉由數據驅動與物聯網（IoT）技術，實現大數據即時監控與分析，並結合人工智慧（AI）與機器學習（ML）於預測性維護、品質控管及生產優化，提升生產線效率與安全性。虛實整合則透過數位分身技術，建立產品、流程或工廠的虛擬模型，讓企業能以模擬、測試與預測方式，遠端優化生產、降低成本並加速產品上市。

台達機電事業群副總經理蔡清雄提到，自2015年起，台達電積極推動智能製造，讓員工投入更具創造價值的工作，逐步推動「機器換人」，以降低直接人力需求，同時建構自動化智能產線設計平台，提升間接人員的投資報酬率（ROI）。到了2023年，台達進一步推動產品從設計到製程的全生命週期規劃，建立符合「Smart Design for Smart Manufacture」的虛實整合作業平台。透過全面數據監控與優化生產流程，並在全球多地設立先進智能工廠，展現其在智能製造領域的領導地位。

Google Chrome OS研發總經理馬大康是今年成大114年度校友傑出成就獎獲獎人之一，他除分享Google在生成式AI的創新，也提到Google 在 2017 年從行動裝置優先，走到了AI優先。在軟體方面，Google最新的大型語言模型 Gemini為Google Most Capable AI Built for the Agentic AI Era，擁有自主智能、自主決策的功能，是Agentic AI服務方向的創新。在負責任的AI 層次，SynthID浮水印的技術，以及在最新Pixel智慧手機上提供可以偵測詐騙電話的應用目前於美國推出，這些都是重要的負責任的AI工具。

超微半導體（AMD）台灣商用業務處資深業務副總經理林建誠表示，AMD 能提供業界最完整的端到端AI運算產品組合，涵蓋AI技術堆疊的各個層面，從資料中心到邊緣運算，再到個人裝置。基於近年來AI運算的趨勢和運算平台，林建誠談到AMD開放的架構策略和開源生態系，致力於推動開放與高效能的AI平台和應用。運用企業用戶廣泛採用的X86 CP，GPU加速器、AI PC平台，軟體開源ROCm平台與多元的工具鏈，結合台灣的優勢，一起持續在AI產業取得重要地位。

輝達（NVIDIA）資深資料科學家劉冠良博士分享生成式人工智慧在實體世界的「大爆發」時代業已來臨。他提到，所謂Physical AI（物理AI），是指能理解並與物理世界互動的模型，此一模型正引領產業從傳統的規則式、靜態自動化，邁向智慧化、適應性強的自主系統。「這場革命將重新定義全球產業生態，影響高達50兆美元GDP的工業場域，從倉儲、工廠到運輸系統，甚至與我們並肩工作的機器人與自駕載具，都將因此變得更聰明、更高效。

