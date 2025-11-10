快訊

中央社／ 台北10日電
針對美中科技戰，人工智慧AI）對決，宏碁公司創辦人施振榮今天表示，中國現階段建構AI算力中心，缺乏最先進的晶片伺服器，形同被「卡脖子」；所以擁有先進晶片、伺服器的美台合作模式，較具競爭優勢。

第3屆李國鼎獎今天舉行頒獎典禮，施振榮在領獎前受訪表示，AI發展初期需要大量投資，把算力中心建構起來，是未來發展AI重要基礎。基礎建設先行，接下來便可期待透過AI讓各行各業都蓬勃發展；而發展AI未來還有幾十年要做，就像電腦的發展也是一路從不同應用走過來，延伸到整個社會各層面。

施振榮指出，美、中在AI領域的競爭，仍須從基礎端做起。以台美產業合作為例，算力中心建置在台灣，AI基礎建設在台灣，伺服器也在台灣，美國投資AI金額最大；雖然中國也投資AI，但卻不使用最先進的晶片、伺服器，將來一定會吃虧。

他說，現在美國投入AI比中國多，但中國有龐大消費市場，有太多的系統、人才都需要用到AI，中國只要把算力中心建構起來，因此將集全國之力解決晶片問題，但離台美合作模式還是有一段距離。

美中科技戰AI競爭 施振榮指「台美合作較具優勢」曝原因

