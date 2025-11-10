第3屆李國鼎獎 施振榮推王道、史欽泰重創新

第3屆李國鼎獎今天舉行頒獎典禮，兩位重量級的獲獎人分別為宏碁集團創辦人及智榮基金會董事長施振榮、國立清華大學科技管理學院榮譽講座教授兼院務顧問史欽泰。施振榮領獎時強調王道思維；史欽泰則提創新、誠信與分享。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，李國鼎是學物理出身，擁有科學家追根究底的精神及面對新知識的開放心胸。他是台灣經濟發展之父、科技之父、創投之父，從大局著眼，制定對國家最有利的政策，務實地規劃國家發展藍圖。除了科技，他對台灣醫療的貢獻，包括推廣B型肝炎疫苗及癌症研究，至今影響深遠。

得獎人宏碁創集團辦人施振榮表示，1976年創立宏碁，至今AAQW企業家族（Acer、AUO、Qisda、Wistron）已有40家上巿櫃公司，年營收超過新台幣2兆元。

他指出，未來仍將持續努力，希望留給世界3件事。一是持續推廣1992年提出的微笑曲線理論，二是推動王道思維的國際化，三是推動企業家族的理念，相信這種企業的傳承模式可以走出另一條新路，比家族企業的傳承更能永續。這是他希望留給全世界的新價值。

得獎人潘文淵文教基金會董事長史欽泰發表獲獎感言時指出，李國鼎的遠見與行動力開啟台灣半導體產業，他不只是政策的推手，更是一位真正懂科技、懂人才、懂未來的人，讓新竹科學園區成為孕育無數科技夢想的起點；現今台灣在半導體業、科技業的成功，是所有人共同努力促成。

史欽泰表示，創新、誠信與分享是科技永續發展的3大基石。創新是推動變革的力量，誠信是合作的根本，而分享讓知識與價值持續擴散，讓大家願意交流與合作，就能讓更多產業一起成長、讓社會共同進步。

李國鼎科技發展基金會指出，施振榮是宏碁集團創辦人、宏碁榮譽董事長、智榮基金會董事長。他長期推廣王道，積極推動台灣產業轉型升級，提升台灣永續競爭力，並站在「文化」與「科技」的天平兩端，扮演「文化科技整合的推動者」，跨域創造價值。著眼淨零碳排大趨勢，他2023年創立保利馬公司並擔任董事長。

施振榮在2004年底自宏碁公司退休，於2011年至2016年期間擔任國家文化藝術基金會董事長，任內積極搭建藝企合作平台。

施振榮2007年代表總統陳水扁赴澳洲雪黎出席第15屆亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議。因其長年對國家社會的貢獻，2011年獲總統頒發國家二等景星勳章。

史欽泰為國立清華大學科技管理學院榮譽講座教授兼院務顧問、潘文淵文教基金會董事長、亞太智慧財產權發展基金會董事長、工業技術研究院特別顧問；為美國史丹福大學管理科學碩士、普林斯頓大學電機博士、國立臺灣大學電機學士。

史欽泰曾任孫運璿學術基金會執行長、資訊工業策進會董事長、清華大學科技管理學院院長、工業技術研究院董事長等。