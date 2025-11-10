三星Galaxy Watch系列睡眠呼吸中止檢測功能 獲台灣食藥署核准

健康身心始於一夜好眠。隨著人們愈加重視睡眠品質，穿戴式裝置已成為監測與改善睡眠狀況的重要工具。三星電子宣布Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起正式於台灣上線。支援機種包括Galaxy Watch4系列以上智慧手錶，配對Android 12.0以上作業系統之Galaxy智慧型手機。Samsung Health Monitor應用程式軟體更新後，用戶即可透過Galaxy Watch辨識潛在睡眠呼吸中止症風險，並結合三星多項睡眠監測功能，全方位守護健康生活。

睡眠呼吸中止症是種常見但容易被忽視的睡眠障礙，患者在睡眠期間暫停呼吸，可能導致氧氣供應中斷、睡眠品質下降，並增加日間疲勞感。若未妥善治療，可能提升如高血壓、冠狀動脈心臟病、心臟衰竭、心律不整與中風等併發症風險。然而，許多患者對自身症狀並不自覺。Galaxy Watch支援的睡眠呼吸中止檢測功能，可協助22歲以上、尚未被診斷患有該病症的用戶，僅需兩夜、每次持續達4小時以上監控，即可偵測中至重度阻塞性睡眠呼吸中止病徵，協助更多民眾主動發現病兆。

Galaxy Watch系列亦具備多項健康監測、AI智慧功能，宛如手腕上的神隊友：

睡眠評分可精準分析睡眠深度與週期，並支援鼾聲偵測，於夜間自動記錄並分析打鼾情形。亦可透過電子睡眠教練提供的就寢時間建議，協助養成良好睡眠習慣。此外，睡眠期間還能同步監測血管負荷，掌握血管系統壓力狀態。

健康樂齡議題近期備受關注，抗氧化劑能中和自由基，抵禦氧化壓力，在老化的過程中發揮關鍵作用。Galaxy Watch8系列的抗氧化指數功能可在短短五秒內測量皮膚內的類胡蘿蔔素濃度，亦即「抗氧化指數」，並提供實用的飲食改善建議，助用戶維持青春活力。

此外，Galaxy Watch8系列更是首款搭載Wear OS 6、預載Google AI助理Gemini的智慧手錶。用戶可透過自然語音指令，運用AI協助查詢天氣、行程或設定提醒，提升日常便利性。