快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 澎湖縣率先宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

三星Galaxy Watch系列睡眠呼吸中止檢測功能 獲台灣食藥署核准

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

健康身心始於一夜好眠。隨著人們愈加重視睡眠品質，穿戴式裝置已成為監測與改善睡眠狀況的重要工具。三星電子宣布Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起正式於台灣上線。支援機種包括Galaxy Watch4系列以上智慧手錶，配對Android 12.0以上作業系統之Galaxy智慧型手機。Samsung Health Monitor應用程式軟體更新後，用戶即可透過Galaxy Watch辨識潛在睡眠呼吸中止症風險，並結合三星多項睡眠監測功能，全方位守護健康生活。

睡眠呼吸中止症是種常見但容易被忽視的睡眠障礙，患者在睡眠期間暫停呼吸，可能導致氧氣供應中斷、睡眠品質下降，並增加日間疲勞感。若未妥善治療，可能提升如高血壓、冠狀動脈心臟病、心臟衰竭、心律不整與中風等併發症風險。然而，許多患者對自身症狀並不自覺。Galaxy Watch支援的睡眠呼吸中止檢測功能，可協助22歲以上、尚未被診斷患有該病症的用戶，僅需兩夜、每次持續達4小時以上監控，即可偵測中至重度阻塞性睡眠呼吸中止病徵，協助更多民眾主動發現病兆。

Galaxy Watch系列亦具備多項健康監測、AI智慧功能，宛如手腕上的神隊友：

睡眠評分可精準分析睡眠深度與週期，並支援鼾聲偵測，於夜間自動記錄並分析打鼾情形。亦可透過電子睡眠教練提供的就寢時間建議，協助養成良好睡眠習慣。此外，睡眠期間還能同步監測血管負荷，掌握血管系統壓力狀態。

健康樂齡議題近期備受關注，抗氧化劑能中和自由基，抵禦氧化壓力，在老化的過程中發揮關鍵作用。Galaxy Watch8系列的抗氧化指數功能可在短短五秒內測量皮膚內的類胡蘿蔔素濃度，亦即「抗氧化指數」，並提供實用的飲食改善建議，助用戶維持青春活力。

此外，Galaxy Watch8系列更是首款搭載Wear OS 6、預載Google AI助理Gemini的智慧手錶。用戶可透過自然語音指令，運用AI協助查詢天氣、行程或設定提醒，提升日常便利性。

Galaxy Watch 三星電子 睡眠

延伸閱讀

彰化蛋驗出「芬普尼」 姜至剛：60公斤成人一天吃百顆才會急性中毒

芬普尼問題蛋流入嘉縣 衛生局：售出20盒退運7盒

影／芬普尼蛋風波 食藥署：即日起該場全面逐批檢驗才放行

爆紅減重針、降脂藥傳缺貨 影響患者？食藥署：供貨正常

相關新聞

打線機封裝設備龍頭K&S高層大地震 牽動先進封裝布局受關注

在封裝設備業多項領域領先全球的美商庫力索法（K&S）公司執行副總裁暨總經理張贊彬（Chan Pin Chong）及執行長...

美中科技戰AI競爭 施振榮指「台美合作較具優勢」曝原因

針對美中科技戰，人工智慧（AI）對決，宏碁公司創辦人施振榮今天表示，中國現階段建構AI算力中心，缺乏最先進的晶片、伺服器...

震旦行：大陸市場競爭激烈 升級解決方案拚突圍

震旦行董事長馬志賢今天表示，美中貿易戰造成許多外資、台商從中國撤退，中國辦公室設備及傢俱市場競爭嚴重，震旦集團積極透過提...

YouTube「禮物」功能上線 增加創作者營利、與粉絲互動的新方式

YouTube宣布正式在台灣推出「禮物」功能，成為全球第二個上線禮物功能的市場。YouTube也為台灣設計了一系列24個...

AI會不會泡沫化 馬大康：Google雲端部門業績亮眼

雲端服務供應商（CSP）紛紛大舉投資，引發AI會不會泡沫化的討論，Google Chrome OS研發總經理馬大康以3觀...

資安院：短網址潛藏詐騙陷阱 常用於隱匿釣魚網站

資安院近期資安週報示警，短網址服務導向後的真實網域不易辨識，使用者在點擊前難以判斷真偽。攻擊者經常利用偽冒身分的社交工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。