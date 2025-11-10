震旦行：大陸市場競爭激烈 升級解決方案拚突圍

震旦行董事長馬志賢今天表示，美中貿易戰造成許多外資、台商從中國撤退，中國辦公室設備及傢俱市場競爭嚴重，震旦集團積極透過提供解決方案及發展ESG，力拚突圍，看好明年營運成長機會大。

震旦行今年6月發布高層人事異動，震旦集團創辦人陳永泰妻子袁蕙華卸任震旦行董事長，專任震旦集團董事長，職缺由原總經理馬志賢升任。

馬志賢上任後，今天首度與媒體見面。他表示，前幾年中國疫情封城，到近幾年美中貿易戰、關稅戰，造成許多外資、台商從中國撤退，這些都是震旦行重要的客戶群。

馬志賢說，因為貿易戰，現在中國出口出不去，造成內銷市場競爭更加激烈。以震旦行所屬的辦公室設備及傢俱市場為例，現在國央企、大型民企一開標，市場搶破頭，競爭情況相當嚴重。

馬志賢表示，震旦行逐漸從傳統的單品銷售，轉為硬體加軟體的解決方案提供，價格標打不贏，希望透過規格標勝出。今年震旦行推出自行開發的「震旦安心印」軟體服務，綁在機器裡頭，提供更多附加價值。

此外，馬志賢指出，現在ESG成為顯學，在中國被稱為「可持續發展」，現在中國很多標案都會把ESG綁在裡頭，震旦行在相關領域耕耘多時，包括南通廠打造成綠色工廠，震旦行也是目前唯一有發行永續報告書的中國辦公傢俱廠，可獲得加分。

震旦行今年前3季營收新台幣80.05億元，年減5.02%；上半年歸屬母公司淨利4億元，較去年同期略減6.5%，每股稅後純益1.78元。

馬志賢表示，全球經濟確實充滿挑戰，震旦行不追求瞬間爆發力，而是依靠累積的爆發力，持續透過優化、降本強化競爭力。由於今年營運基期低，馬志賢看好震旦行明年營運成長機會大。