快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

震旦行：大陸市場競爭激烈 升級解決方案拚突圍

中央社／ 台北10日電
震旦行董事長馬志賢今天表示，美中貿易戰造成許多外資、台商從中國撤退，中國辦公室設備及傢俱市場競爭嚴重，震旦集團積極透過提供解決方案及發展ESG，力拚突圍，看好明年營運成長機會大。聯合報資料照，記者陳昱翔／攝影
震旦行董事長馬志賢今天表示，美中貿易戰造成許多外資、台商從中國撤退，中國辦公室設備及傢俱市場競爭嚴重，震旦集團積極透過提供解決方案及發展ESG，力拚突圍，看好明年營運成長機會大。聯合報資料照，記者陳昱翔／攝影

震旦行董事長馬志賢今天表示，美中貿易戰造成許多外資、台商從中國撤退，中國辦公室設備及傢俱市場競爭嚴重，震旦集團積極透過提供解決方案及發展ESG，力拚突圍，看好明年營運成長機會大。

震旦行今年6月發布高層人事異動，震旦集團創辦人陳永泰妻子袁蕙華卸任震旦行董事長，專任震旦集團董事長，職缺由原總經理馬志賢升任。

馬志賢上任後，今天首度與媒體見面。他表示，前幾年中國疫情封城，到近幾年美中貿易戰、關稅戰，造成許多外資、台商從中國撤退，這些都是震旦行重要的客戶群。

馬志賢說，因為貿易戰，現在中國出口出不去，造成內銷市場競爭更加激烈。以震旦行所屬的辦公室設備及傢俱市場為例，現在國央企、大型民企一開標，市場搶破頭，競爭情況相當嚴重。

馬志賢表示，震旦行逐漸從傳統的單品銷售，轉為硬體加軟體的解決方案提供，價格標打不贏，希望透過規格標勝出。今年震旦行推出自行開發的「震旦安心印」軟體服務，綁在機器裡頭，提供更多附加價值。

此外，馬志賢指出，現在ESG成為顯學，在中國被稱為「可持續發展」，現在中國很多標案都會把ESG綁在裡頭，震旦行在相關領域耕耘多時，包括南通廠打造成綠色工廠，震旦行也是目前唯一有發行永續報告書的中國辦公傢俱廠，可獲得加分。

震旦行今年前3季營收新台幣80.05億元，年減5.02%；上半年歸屬母公司淨利4億元，較去年同期略減6.5%，每股稅後純益1.78元。

馬志賢表示，全球經濟確實充滿挑戰，震旦行不追求瞬間爆發力，而是依靠累積的爆發力，持續透過優化、降本強化競爭力。由於今年營運基期低，馬志賢看好震旦行明年營運成長機會大。

震旦行 董事長 貿易戰 ESG 台商

延伸閱讀

爆紅甜點又升級了！奧瑪烘焙「脆皮奶油年糕三寶」集結 「開心果口味」每週賣3天、「神級新品」一吃愛上

勞動部舉辦病假權協商會議 勞團建議：「友善請假」列企業ESG揭露內容

獨／嘉義9旬地主突遭帶走失聯！家族戰升級 補證件解任律師疑雲迭起

致伸ESG實力再獲《天下雜誌》三大永續獎肯定

相關新聞

震旦行：大陸市場競爭激烈 升級解決方案拚突圍

震旦行董事長馬志賢今天表示，美中貿易戰造成許多外資、台商從中國撤退，中國辦公室設備及傢俱市場競爭嚴重，震旦集團積極透過提...

YouTube「禮物」功能上線 增加創作者營利、與粉絲互動的新方式

YouTube宣布正式在台灣推出「禮物」功能，成為全球第二個上線禮物功能的市場。YouTube也為台灣設計了一系列24個...

AI會不會泡沫化 馬大康：Google雲端部門業績亮眼

雲端服務供應商（CSP）紛紛大舉投資，引發AI會不會泡沫化的討論，Google Chrome OS研發總經理馬大康以3觀...

資安院：短網址潛藏詐騙陷阱 常用於隱匿釣魚網站

資安院近期資安週報示警，短網址服務導向後的真實網域不易辨識，使用者在點擊前難以判斷真偽。攻擊者經常利用偽冒身分的社交工程...

三星：穿戴睡眠呼吸中止檢測功能 獲准在台上線

三星電子今天宣布，Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥...

陳其宏：人形機器人估先用於智慧製造 汽車業迎巨變

佳世達董事長陳其宏今天表示，現在是人工智慧（AI）時代，產業變化快速，預期人形機器人可能優先應用在智慧製造，並會造成汽車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。