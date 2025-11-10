廠房需求夯 竹南科技廠房喊賣明年1月13日開標
第一太平戴維斯辦理竹南科學園區科研路之科技廠房公開標售，該案建物為地上五層、地下三層之科技廠房，總樓地板面積達12,411坪，基地土地面積為3,528坪。
第一太平戴維斯表示，本次標售的科技廠房，空間配置多元，規劃有大面積無塵室、倉儲區與辦公空間等，可滿足生產擴廠、研發中心與總部設置等多樣化需求。廠房區域樓高6.5米，樓地板載重最高可達2噸，萬坪的高規格廠房，不僅可立即進駐投產，縮減自行建廠的時間，且成本建物維護情況佳。全案將在2026年1月13日開標。
受惠於AI產業興盛及蘋果新機拉貨的利多條件，9月台灣電子零組件出口額創單月新高。第一太平戴維斯指出，科技業擴廠需求穩健，2025年前三季科技業在商用不動產的購置金額達445億元，相較過去十年同期平均的250億元，展現出強勁的擴廠動能。
近期科技業大型交易包括台達電（2308）以69.5億元購置泰豐（2102）輪胎位於桃園環保科技園區的廠房、日月光半導體以65億元購置穩懋半導體（3105）位於南科高雄園區的廠房。
第一太平戴維斯分析，水、電、汙水系統等公共設施配套完整的工業區與科學園區受企業歡迎，其中，科學園區更是科技廠商擴廠的首選。
根據第一太平戴維斯統計，自2024至今，國內科學園區廠房累計交易433億元，交易件數共15件，台南科學園區的交易金額最高，新竹科學園區的交易件數則是最多。
負責本次標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，國內多個熱門的科學園區，例如新竹、竹南、后里、高雄園區，土地長期滿租，特別是北部區域，因為工業土地價格高漲，一有標的釋出，就吸引大廠購置。
沃仁方舉例，以新竹科學園區來說，2024年台積電（2330）以近7億元購入研新一路廠房，封測大廠矽格聯測則以16.8億元購置逾萬坪廠房；瑞儀光電（6176）與北極星生醫則是購置竹南科學園區廠房擴大布局，投入金額分別為5億元與6.7億元。
第一太平戴維斯表示，本次釋出的竹南科學園區科技廠房位於園區的門戶精華位置，透過國道一號、國道三號迅速串聯南北，且台積電、群創光電（3481）等知名大廠進駐園區內，距廣源科技園區約3.1公里、距新竹科學園區約18.2公里，高科技產業群聚效益顯著。
