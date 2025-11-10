集邦：新機帶動需求回溫 2025年第3季全球智慧手機面板出貨季增8.1%

根據集邦科技（TrendForce）10日發布最新調查，2025年第3季全球智慧型手機面板出貨量達5.86億片，季增8.1%、年增5.3%。主要成長動能來自iPhone 17系列與其他主要手機品牌下半年新品拉貨，除此之外，第3季AMOLED面板需求持續增溫，以及LCD面板在入門手機與維修市場維持穩定出貨。預估2025年全年手機面板出貨量將達22.43億片，年增3.4%，為近年高峰。

分析主要面板廠第3季出貨表現，BOE以逾1.45億片的出貨量穩居全球第一，季增1.3%；CSOT a-Si LCD供貨增幅明顯，帶動整體出貨季增13.5%，達7,550萬片；Tianma同樣因a-Si LCD出貨增加，整體出貨量季增25.1%，為5,630萬片。韓系面板廠得益於iPhone新機發布，SDC出貨量成長至1億片以上，季增8.3%；LGD出貨也季增16.7%，達2,100萬片，其全年供應iPhone面板量可望破8,000萬片。台系Innolux雖已減少手機應用出貨，第3季出貨量仍有2,320萬片。

TrendForce表示，第3季AMOLED手機面板出貨達2.46億片，季增9.9%。隨著AMOLED面板獲中階機型擴大採用，有助整體滲透率提升。SDC以40%的出貨占比持續主導中高階市場；BOE則穩定供應iPhone與其他主要手機品牌；Visionox憑藉成本優勢擴大出貨，提升市占。

第3季LCD手機面板出貨量季增6.9%，為3.4億片。龍頭廠BOE出貨占比超過30%；HKC維持大量供應a-Si LCD，市占提升；CSOT逐漸拉高a-Si LCD出貨量，鞏固出貨占比。低階a-Si LCD仍以成本優勢與售後維修市場需求，支撐入門手機供應鏈。LTPS LCD需求則持續下滑。TrendForce 觀察，未來手機面板市場將由AMOLED與a-Si LCD兩大技術主導。

2025年手機面板市場的成長動能主要來自AMOLED滲透率持續上升，以及陸系面板廠與品牌間緊密合作。儘管整體手機需求成長有限，但因技術升級與成本下降的雙重推力，AMOLED仍將穩定擴張，LCD則因陸系面板廠新增產能加入供貨，競爭加劇，但長期仍將穩定支撐入門機市場。

展望2026年，手機面板市場結構將持續優化，預估AMOLED手機面板出貨占比將逾45%，LCD面板維持約55%。韓系供應商仍掌握高階市場，陸系廠商則將藉成本、品牌合作優勢加速滲透中高階市場，推動手機面板邁向新世代。