微星科技五款產品奪 CES 2026 創新獎

全球電競與 AI 高效能運算領導品牌微星（2377）科技於 CES 2026 Innovation Awards 中再度脫穎而出，一舉榮獲 五項大獎肯定，其中 GeForce RTX 5080 16G EXPERT 系列顯示卡 奪得最高榮譽 「Best of Innovation」。

同時，Vision RS AI 2nd 桌上型電腦 與 EdgeXpert AI 超級電腦 亦獲頒創新獎，展現微星在次世代 AI 運算、高效能設計與系統整合技術 的領先實力。其他兩項得獎產品將於 2026 年 1 月 CES 開展前揭曉。

MSI行銷副總經理程惠正表示：「能再次獲得CES創新大獎的肯定，我們深感榮耀。每一款產品都體現了微星將 AI 創新融入創作者、玩家與專業人士生活的願景，我們將持續以創新實力，推動全球高效能運算與設計的極限。」