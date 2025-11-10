快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

微星科技五款產品奪 CES 2026 創新獎

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
GeForce RTX 5080 16G EXPERT 系列顯示卡。微星／提供
GeForce RTX 5080 16G EXPERT 系列顯示卡。微星／提供

全球電競與 AI 高效能運算領導品牌微星（2377）科技於 CES 2026 Innovation Awards 中再度脫穎而出，一舉榮獲 五項大獎肯定，其中 GeForce RTX 5080 16G EXPERT 系列顯示卡 奪得最高榮譽 「Best of Innovation」。

同時，Vision RS AI 2nd 桌上型電腦 與 EdgeXpert AI 超級電腦 亦獲頒創新獎，展現微星在次世代 AI 運算、高效能設計與系統整合技術 的領先實力。其他兩項得獎產品將於 2026 年 1 月 CES 開展前揭曉。

MSI行銷副總經理程惠正表示：「能再次獲得CES創新大獎的肯定，我們深感榮耀。每一款產品都體現了微星將 AI 創新融入創作者、玩家與專業人士生活的願景，我們將持續以創新實力，推動全球高效能運算與設計的極限。」

AI 微星 CES 顯示卡

延伸閱讀

從全球創新專案中脫穎而出 台中購物節獲美國泰坦創新獎「白金獎」

紐倫堡發明展摘金 中原大學可視化奈米顯微鏡突破極限

和碩「小金孫」永擎要上市了 抽中新股有望大賺21.8萬元

輝達在韓國盛大舉辦GeForce Gamer Festival 微星同步亮相現場

相關新聞

震旦行：大陸市場競爭激烈 升級解決方案拚突圍

震旦行董事長馬志賢今天表示，美中貿易戰造成許多外資、台商從中國撤退，中國辦公室設備及傢俱市場競爭嚴重，震旦集團積極透過提...

YouTube「禮物」功能上線 增加創作者營利、與粉絲互動的新方式

YouTube宣布正式在台灣推出「禮物」功能，成為全球第二個上線禮物功能的市場。YouTube也為台灣設計了一系列24個...

AI會不會泡沫化 馬大康：Google雲端部門業績亮眼

雲端服務供應商（CSP）紛紛大舉投資，引發AI會不會泡沫化的討論，Google Chrome OS研發總經理馬大康以3觀...

資安院：短網址潛藏詐騙陷阱 常用於隱匿釣魚網站

資安院近期資安週報示警，短網址服務導向後的真實網域不易辨識，使用者在點擊前難以判斷真偽。攻擊者經常利用偽冒身分的社交工程...

三星：穿戴睡眠呼吸中止檢測功能 獲准在台上線

三星電子今天宣布，Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥...

陳其宏：人形機器人估先用於智慧製造 汽車業迎巨變

佳世達董事長陳其宏今天表示，現在是人工智慧（AI）時代，產業變化快速，預期人形機器人可能優先應用在智慧製造，並會造成汽車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。