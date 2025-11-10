Gartner：到2030年所有IT工作都將與 AI 關連 CIO 應重視人力資源分配

全球研調機構Gartner今年7月對700多位資訊長（CIO）進行調研。預測到2030年，人類不借助AI獨立完成的IT工作為零，在AI輔助下完成或由AI自動完成的IT工作百分比為75%與25%。企業需同時關注AI與人員雙方準備度，二者平衡才能從中獲取價值。

Gartner認為，2026年，AI對全球就業產生有利與不利影響將相互抵消。2036年，引入AI解決方案以便執行任務或自主執行任務將帶來超過5億個新職缺，且用以支持新AI專案。

Gartner傑出研究副總裁Daryl Plummer表示：「AI不是減少工作崗位，而是推動員工團隊轉型。CIO應限制新增招募人數（尤其是任務複雜度低的崗位），將現有人力資源再分配到產生收益的新業務領域，啟動員工團隊轉型。」