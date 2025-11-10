YouTube「禮物」功能上線 增加創作者營利、與粉絲互動的新方式
YouTube宣布正式在台灣推出「禮物」功能，成為全球第二個上線禮物功能的市場。YouTube也為台灣設計了一系列24個在地獨家「禮物」，包括「珍珠奶茶」、「牛肉麵」 或「鳳梨酥」等台式禮物，或送出「水豚歡呼」 或「比愛心」，也會和全球同步的「柯基犬」、「神秘禮物」 等26款禮物一起上線。
YouTube去年在美國推出「寶石」和「禮物」功能，觀眾在觀看直式直播時能以全新方式表達支持。看好台灣蓬勃發展的「粉絲文化」持續推動創作者經濟發展。粉絲們積極透過「頻道會員」、「超級留言」、「超級貼圖」和「超級感謝」等功能，支持他們喜愛的創作者。
YouTube統計，2024年12月，在台灣有超過5,500個頻道透過YouTube粉絲贊助功能獲得收入，與前一年同期相比增長了 15%；以粉絲贊助為主要收入來源的頻道數量，比前一年增長了20%以上。藉由在台灣推出「寶石」與「禮物」功能，進一步協助創作者拓展多元的營收來源，同時也讓粉絲能以更輕鬆、更具互動性的方式，與喜愛的創作者建立連結。
「寶石」（Jewels）是一種數位商品，觀眾可以購買組合包，以便在符合資格的創作者進行直式直播時，傳送各種「禮物」（Gifts）。觀眾使用「寶石」傳送「禮物」給創作者時，創作者將會獲得「紅寶石」（Rubies）的收益。1顆「紅寶石」等於0.01美元，最終支付款項將依據美元與新台幣的當月平均匯率進行換算。
