快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

YouTube「禮物」功能上線 增加創作者營利、與粉絲互動的新方式

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
美聯社
美聯社

YouTube宣布正式在台灣推出「禮物」功能，成為全球第二個上線禮物功能的市場。YouTube也為台灣設計了一系列24個在地獨家「禮物」，包括「珍珠奶茶」、「牛肉麵」 或「鳳梨酥」等台式禮物，或送出「水豚歡呼」 或「比愛心」，也會和全球同步的「柯基犬」、「神秘禮物」 等26款禮物一起上線。

YouTube去年在美國推出「寶石」和「禮物」功能，觀眾在觀看直式直播時能以全新方式表達支持。看好台灣蓬勃發展的「粉絲文化」持續推動創作者經濟發展。粉絲們積極透過「頻道會員」、「超級留言」、「超級貼圖」和「超級感謝」等功能，支持他們喜愛的創作者。

YouTube統計，2024年12月，在台灣有超過5,500個頻道透過YouTube粉絲贊助功能獲得收入，與前一年同期相比增長了 15%；以粉絲贊助為主要收入來源的頻道數量，比前一年增長了20%以上。藉由在台灣推出「寶石」與「禮物」功能，進一步協助創作者拓展多元的營收來源，同時也讓粉絲能以更輕鬆、更具互動性的方式，與喜愛的創作者建立連結。

「寶石」（Jewels）是一種數位商品，觀眾可以購買組合包，以便在符合資格的創作者進行直式直播時，傳送各種「禮物」（Gifts）。觀眾使用「寶石」傳送「禮物」給創作者時，創作者將會獲得「紅寶石」（Rubies）的收益。1顆「紅寶石」等於0.01美元，最終支付款項將依據美元與新台幣的當月平均匯率進行換算。

創作 YouTube

延伸閱讀

香港商場直播15運會 帶旺人流、消費

曾敬驊自認扮高中生最困難 李沐透露兒時學舞筋硬被退

首位長髮STAFF！holoAN新主播花園さやか亮相 未來負責週二播報

傳統廣告商瑟瑟發抖、AI助陣 科技巨擘加速稱霸廣告市場

相關新聞

YouTube「禮物」功能上線 增加創作者營利、與粉絲互動的新方式

YouTube宣布正式在台灣推出「禮物」功能，成為全球第二個上線禮物功能的市場。YouTube也為台灣設計了一系列24個...

AI會不會泡沫化 馬大康：Google雲端部門業績亮眼

雲端服務供應商（CSP）紛紛大舉投資，引發AI會不會泡沫化的討論，Google Chrome OS研發總經理馬大康以3觀...

資安院：短網址潛藏詐騙陷阱 常用於隱匿釣魚網站

資安院近期資安週報示警，短網址服務導向後的真實網域不易辨識，使用者在點擊前難以判斷真偽。攻擊者經常利用偽冒身分的社交工程...

三星：穿戴睡眠呼吸中止檢測功能 獲准在台上線

三星電子今天宣布，Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥...

陳其宏：人形機器人估先用於智慧製造 汽車業迎巨變

佳世達董事長陳其宏今天表示，現在是人工智慧（AI）時代，產業變化快速，預期人形機器人可能優先應用在智慧製造，並會造成汽車...

家登營收／10月6.59億元 先進製程光罩載具旺 家碩1.03億

家登精密（3680）於10日公佈2025年10月營收報告集團合併營收約為新台幣6.59億元，今年累積1~10月營收約57...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。