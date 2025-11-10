AI會不會泡沫化 馬大康：Google雲端部門業績亮眼

快訊

中央社／ 台南10日電
Google Chrome OS研發總經理馬大康。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
雲端服務供應商（CSP）紛紛大舉投資，引發AI會不會泡沫化的討論，Google Chrome OS研發總經理馬大康以3觀點來說明，包括Google雲端部門業績表現亮眼，持續加碼投資雲端資料中心，雲端業務讓Google再度快速成長。

第5屆成電論壇今天登場，馬大康演講表示，Google是用負責任的態度推進人工智慧（AI），同時AI一定要讓每一個人在未來都能夠受惠。

至於AI會不會泡沫化，馬大康說，首先是Google雲端部門上季業績表現亮眼，成為推動未來營運增長的核心引擎，不只有額外的營收，且有超乎預期的獲利。

第2是Google原先計劃2025年全年在雲端資料中心投資850億美元，比2024年的580億美元增加很多，但是還不夠，這次財報要加到910億至930億美元，以加速AI持續創新，以及不同工具轉型，並提供更好便利。

第3是Google的AI助理Gemini訂閱率增加，雲端業務未來將持續成長，讓Google再度成為快速成長的公司，並得到好評。

超微（AMD）台灣區商用市場業務處資深業務副總經理林建誠，及輝達（NVIDIA）資深資料科學家劉冠良也出席論壇演講。林建誠說，台灣在硬體具有舉足輕重地位，超微將與台灣的學校、系統及工研院合作，強化軟體能力，促進AI發展。

劉冠良表示，台灣發展AI最缺的是資料，輝達將合作在台灣建置大型資料中心，同時建構擬真環境。

至於AI發展所需的人才，馬大康與林建誠看法不同，馬大康認為需要多元跨域人才，包括寫程式、產品定義及測試人才。林建誠表示，學習型的專家相當重要，不僅AI導入的專業度要夠，並透過學習日積月累成為其他領域的專家。

成大校長沈孟儒說，除了成電論壇外，成大還有成材論壇及成機論壇，希望明年能夠將3個論壇集結成「成功論壇」，讓校友有更多交流，以建構生態網、產業網。

成電文教基金會理事長吳敏求表示，台灣學生在電子產業有輝煌的進步，是台灣繼續發展的重要里程碑，希望學生在論壇能夠吸收知識，在未來50年能夠有創新想法，讓台灣民眾過得更好。

AI

相關新聞

YouTube「禮物」功能上線 增加創作者營利、與粉絲互動的新方式

YouTube宣布正式在台灣推出「禮物」功能，成為全球第二個上線禮物功能的市場。YouTube也為台灣設計了一系列24個...

資安院：短網址潛藏詐騙陷阱 常用於隱匿釣魚網站

資安院近期資安週報示警，短網址服務導向後的真實網域不易辨識，使用者在點擊前難以判斷真偽。攻擊者經常利用偽冒身分的社交工程...

三星：穿戴睡眠呼吸中止檢測功能 獲准在台上線

三星電子今天宣布，Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥...

陳其宏：人形機器人估先用於智慧製造 汽車業迎巨變

佳世達董事長陳其宏今天表示，現在是人工智慧（AI）時代，產業變化快速，預期人形機器人可能優先應用在智慧製造，並會造成汽車...

家登營收／10月6.59億元 先進製程光罩載具旺 家碩1.03億

家登精密（3680）於10日公佈2025年10月營收報告集團合併營收約為新台幣6.59億元，今年累積1~10月營收約57...

