快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

三星：穿戴睡眠呼吸中止檢測功能 獲准在台上線

中央社／ 台北10日電
三星穿戴裝置系列Galaxy Watch 8及Watch 8 Classic。 路透
三星穿戴裝置系列Galaxy Watch 8及Watch 8 Classic。 路透

三星電子今天宣布，Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起在台灣上線，盼穿戴式裝置進一步協助監測與改善睡眠狀況。

三星今天透過新聞稿宣布，三星穿戴裝置Galaxy Watch系列的「睡眠呼吸中止檢測」功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，可在台開放使用，支援機種包括Galaxy Watch4系列以上智慧手錶，配對Android 12.0以上作業系統的Galaxy智慧型手機。

三星說明，Samsung Health Monitor應用程式軟體更新後，用戶可透過Galaxy Watch辨識潛在睡眠呼吸中止症風險，協助更多民眾主動發現病兆。

三星電子 Galaxy Watch

延伸閱讀

自費減重藥、降血脂藥傳缺貨 食藥署：供應正常

雞蛋檢出芬普尼殘留 竹縣2超市預防性下架

八里療養院偏鄉醫療服務 首場講座傳授石門長輩「好眠秘訣」

緊追台積！傳ASML組隊相助 三星德州廠將投產2奈米製程晶片

相關新聞

三星：穿戴睡眠呼吸中止檢測功能 獲准在台上線

三星電子今天宣布，Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥...

陳其宏：人形機器人估先用於智慧製造 汽車業迎巨變

佳世達董事長陳其宏今天表示，現在是人工智慧（AI）時代，產業變化快速，預期人形機器人可能優先應用在智慧製造，並會造成汽車...

家登營收／10月6.59億元 先進製程光罩載具旺 家碩1.03億

家登精密（3680）於10日公佈2025年10月營收報告集團合併營收約為新台幣6.59億元，今年累積1~10月營收約57...

輝達黃仁勳炫風來台包下台積電更多晶片 經長回應了

輝達（NVIDIA）執行長日前黃仁勳炫風訪台，還出席台積電（2330）運動會，據傳，黃仁勳此行來台是向台積電要求更多晶片...

旺宏：資料中心NOR Flash需求增 產品漲價

記憶體廠旺宏董事長吳敏求表示，資料中心用編碼型快閃記憶體（NORflash）需求增加，嵌入式記憶體（eMMC）也供不應求...

大同攜大咖蓋AI資料中心 結合重電與系統整合優勢

大同進擊AI報捷，旗下占地17萬坪、緊鄰全台最大發電廠台電大潭電廠的大園廠，挾「地大、供電充裕」兩大誘因，吸引多家國際重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。