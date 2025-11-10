三星：穿戴睡眠呼吸中止檢測功能 獲准在台上線
三星電子今天宣布，Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起在台灣上線，盼穿戴式裝置進一步協助監測與改善睡眠狀況。
三星今天透過新聞稿宣布，三星穿戴裝置Galaxy Watch系列的「睡眠呼吸中止檢測」功能，已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，可在台開放使用，支援機種包括Galaxy Watch4系列以上智慧手錶，配對Android 12.0以上作業系統的Galaxy智慧型手機。
三星說明，Samsung Health Monitor應用程式軟體更新後，用戶可透過Galaxy Watch辨識潛在睡眠呼吸中止症風險，協助更多民眾主動發現病兆。
