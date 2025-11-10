陳其宏：人形機器人估先用於智慧製造 汽車業迎巨變

佳世達董事長陳其宏今天表示，現在是人工智慧（AI）時代，產業變化快速，預期人形機器人可能優先應用在智慧製造，並會造成汽車產業重大變化，大部分汽車品牌在未來10年、20年可能會消失不見。

第5屆成電論壇今天登場，陳其宏演講「智慧製造的光明未來」，他說，現在是AI時代，產業變化快速，而AI有3要素，包括巨量資料、演算法及算力，資料就是現在的「黑金」石油，資料越大越好，要使用演算法要有算力。

陳其宏分享佳世達推動智慧製造的經驗，他指出，佳世達進行智慧排程、智慧物流、智慧生產、智慧立庫及智慧品管，利用機器手臂製造生產監視器及投影機。

陳其宏說，佳世達在越南布局並不是只考量人力成本，因為人工成本不會停滯不前，估計每年會調升15%，佳世達是將最先進的產線搬移過去，才能拉大領先對手的差距。

他表示，人形機器人可能優先應用在智慧製造，因為機器人可以解決員工心起起伏、加班問題，也沒有工會，很多問題可以迎刃而解，不過預期汽車業可能會出現很大變化，大部分汽車品牌10年、20年可能會消失不見，未來競爭的是生態系。

陳其宏說，人工智慧未來可能會改變人類生活方式，不過不要怕AI會取代工作，人類應投入創造更高價值的領域與工作。佳世達布局智慧製造12年，已有40、50家關係企業，相關AIoT事業群營收近新台幣400億元，將持續致力讓AI在各場域落地。

盟立董事長孫弘與台達電副總經理蔡清雄也出席成電論壇演講，孫弘說，製造業從自動化轉移到智慧化是必然趨勢，瞄準製造業殷切需求，盟立推出機器狗，協助廠區巡檢，盟立還可以協助產線數據收集和分析，以利預防保養及健康診斷。

蔡清雄分享台達電推動智慧製造的過程經驗，他強調企業明確了解發展問題與需求是數位轉型的關鍵，並與未來投資有密切關係。

蔡清雄說，台達電為了解決中國大陸缺工的問題，自2015年開始進行轉型，於2018年建立示範線，透過合理化、標準化、自動化、數位化及智能化，將人均產線提升3到5倍，產能提升70%，生產使用面積減少35%。

此外，台達電在產品設計進行數位化，產品易組裝化，通訊規格標準化，有助於進一步提升換線速度及快速水平擴展。