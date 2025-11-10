致伸ESG實力再獲《天下雜誌》三大永續獎肯定

致伸科技（4915）以長期深耕的永續行動與創新實力，再度榮獲《天下雜誌》三大永續獎肯定，包含「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」及「親子天下友善家庭職場獎」。這些榮譽不僅展現企業以科技推動永續的決心，更以人文關懷厚實競爭力，成為製造業邁向永續轉型的典範。其中，致伸在大型企業製造業組榮獲第七名，充分展現其在環境、社會與治理（ESG）三大面向的全面實踐力。

「天下永續公民獎」為台灣具公信力的ESG指標之一，評估企業在治理、環境、社會與承諾等面向的整體表現。致伸長期以務實行動推動永續發展，持續導入創新綠色設計與低碳製程，並通過科學基礎減碳目標（SBTi）審核，展現對氣候行動的堅定承諾。公司連續多年入選「天下永續公民獎」」，今年更榮獲大型企業製造業前十強，並七度名列公司治理評鑑前5%，持續提升資訊透明度，接軌國際永續揭露準則。

在「人才永續獎」評選中，致伸以「合作導向新職場」（POW, Partnership-Oriented Workplace）理念，打造跨世代協作與共學共創的職場文化。秉持「以人為本」的核心價值，致伸長期推動「友善家庭職場專案」，以「安心職鶠v、「同心參與」與「貼心相助」三大方向，提供彈性工時、遠距辦公制度及優於法令的育兒假別，並提供高達新台幣100,000元生育補助與托育特約資源，協助員工在工作與家庭間取得平衡，營造兼具溫度與效率的工作環境。

致伸表示，榮獲天下雜誌三項永續殊榮，不僅是對企業長期永續行動的肯定，更象徵公司「以合作為核心、以永續為願景」的堅定承諾。未來，致伸將持續深化永續策略，鏈結全球供應鏈夥伴，共同打造兼具環境價值與社會影響力的永續生態圈，實踐「Bring Experience to Life」品牌精神，讓永續不僅是責任，更成為企業創新的動能。