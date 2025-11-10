快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

致伸ESG實力再獲《天下雜誌》三大永續獎肯定

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
致伸科技以再度榮獲《天下雜誌》三大永續獎肯定，由致伸科技副董事長潘永太（右）代表授獎。圖／致伸提供
致伸科技以再度榮獲《天下雜誌》三大永續獎肯定，由致伸科技副董事長潘永太（右）代表授獎。圖／致伸提供

致伸科技（4915）以長期深耕的永續行動與創新實力，再度榮獲《天下雜誌》三大永續獎肯定，包含「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」及「親子天下友善家庭職場獎」。這些榮譽不僅展現企業以科技推動永續的決心，更以人文關懷厚實競爭力，成為製造業邁向永續轉型的典範。其中，致伸在大型企業製造業組榮獲第七名，充分展現其在環境、社會與治理（ESG）三大面向的全面實踐力。

「天下永續公民獎」為台灣具公信力的ESG指標之一，評估企業在治理、環境、社會與承諾等面向的整體表現。致伸長期以務實行動推動永續發展，持續導入創新綠色設計與低碳製程，並通過科學基礎減碳目標（SBTi）審核，展現對氣候行動的堅定承諾。公司連續多年入選「天下永續公民獎」」，今年更榮獲大型企業製造業前十強，並七度名列公司治理評鑑前5%，持續提升資訊透明度，接軌國際永續揭露準則。

在「人才永續獎」評選中，致伸以「合作導向新職場」（POW, Partnership-Oriented Workplace）理念，打造跨世代協作與共學共創的職場文化。秉持「以人為本」的核心價值，致伸長期推動「友善家庭職場專案」，以「安心職鶠v、「同心參與」與「貼心相助」三大方向，提供彈性工時、遠距辦公制度及優於法令的育兒假別，並提供高達新台幣100,000元生育補助與托育特約資源，協助員工在工作與家庭間取得平衡，營造兼具溫度與效率的工作環境。

致伸表示，榮獲天下雜誌三項永續殊榮，不僅是對企業長期永續行動的肯定，更象徵公司「以合作為核心、以永續為願景」的堅定承諾。未來，致伸將持續深化永續策略，鏈結全球供應鏈夥伴，共同打造兼具環境價值與社會影響力的永續生態圈，實踐「Bring Experience to Life」品牌精神，讓永續不僅是責任，更成為企業創新的動能。

延伸閱讀

基隆成功「點亮國門廣場第一排」 國泰世華銀行外牆星光秀今晚點燈

永續公民獎揭曉／國泰金三大面向 跑在前面

永續公民獎揭曉／玉山金殊榮 入列標竿企業

期貨商論壇／永續期 攻守兼備

相關新聞

家登營收／10月6.59億元 先進製程光罩載具旺 家碩1.03億

家登精密（3680）於10日公佈2025年10月營收報告集團合併營收約為新台幣6.59億元，今年累積1~10月營收約57...

輝達黃仁勳炫風來台包下台積電更多晶片 經長回應了

輝達（NVIDIA）執行長日前黃仁勳炫風訪台，還出席台積電（2330）運動會，據傳，黃仁勳此行來台是向台積電要求更多晶片...

旺宏：資料中心NOR Flash需求增 產品漲價

記憶體廠旺宏董事長吳敏求表示，資料中心用編碼型快閃記憶體（NORflash）需求增加，嵌入式記憶體（eMMC）也供不應求...

大同攜大咖蓋AI資料中心 結合重電與系統整合優勢

大同進擊AI報捷，旗下占地17萬坪、緊鄰全台最大發電廠台電大潭電廠的大園廠，挾「地大、供電充裕」兩大誘因，吸引多家國際重...

美系AI晶片大廠來台找封測二哥支援 力成先進封裝旺到2027年

AI市況超熱，台積電先進封裝產能幾乎全被輝達包走，多家「非輝達陣營」的美系AI晶片大廠來台急找台灣封測二哥力成求援，力成...

力成當紅領域 記憶體與AI左右逢源

力成是全球記憶體封測龍頭，在當下記憶體市況火熱、力成相關封測業務接單強強滾之餘，新跨入的邏輯封測事業也搭上AI帶來的先進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。