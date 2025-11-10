致伸ESG實力再獲《天下雜誌》三大永續獎肯定
致伸科技（4915）以長期深耕的永續行動與創新實力，再度榮獲《天下雜誌》三大永續獎肯定，包含「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」及「親子天下友善家庭職場獎」。這些榮譽不僅展現企業以科技推動永續的決心，更以人文關懷厚實競爭力，成為製造業邁向永續轉型的典範。其中，致伸在大型企業製造業組榮獲第七名，充分展現其在環境、社會與治理（ESG）三大面向的全面實踐力。
「天下永續公民獎」為台灣具公信力的ESG指標之一，評估企業在治理、環境、社會與承諾等面向的整體表現。致伸長期以務實行動推動永續發展，持續導入創新綠色設計與低碳製程，並通過科學基礎減碳目標（SBTi）審核，展現對氣候行動的堅定承諾。公司連續多年入選「天下永續公民獎」」，今年更榮獲大型企業製造業前十強，並七度名列公司治理評鑑前5%，持續提升資訊透明度，接軌國際永續揭露準則。
在「人才永續獎」評選中，致伸以「合作導向新職場」（POW, Partnership-Oriented Workplace）理念，打造跨世代協作與共學共創的職場文化。秉持「以人為本」的核心價值，致伸長期推動「友善家庭職場專案」，以「安心職鶠v、「同心參與」與「貼心相助」三大方向，提供彈性工時、遠距辦公制度及優於法令的育兒假別，並提供高達新台幣100,000元生育補助與托育特約資源，協助員工在工作與家庭間取得平衡，營造兼具溫度與效率的工作環境。
致伸表示，榮獲天下雜誌三項永續殊榮，不僅是對企業長期永續行動的肯定，更象徵公司「以合作為核心、以永續為願景」的堅定承諾。未來，致伸將持續深化永續策略，鏈結全球供應鏈夥伴，共同打造兼具環境價值與社會影響力的永續生態圈，實踐「Bring Experience to Life」品牌精神，讓永續不僅是責任，更成為企業創新的動能。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言