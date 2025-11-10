家登營收／10月6.59億元 先進製程光罩載具旺 家碩1.03億

家登精密（3680）於10日公佈2025年10月營收報告集團合併營收約為新台幣6.59億元，今年累積1~10月營收約57.37億元；同時第3季財報亦已公告，前三季累積營收50.79億元，累積毛利率41%，累積EPS 4.2元。

家登今年在全球各區域的營收分布及產品比重有較大之變化，先進製程FOUP快速成長，市占率顯著提升，EUV POD則在全球範圍內都有亮眼表現，產品組合的不斷調整，也同步影響整體毛利率，但每一步都對家登未來持續成長至關重要。費用部分，全球場域及倉辦的擴建計畫馬不停蹄，台灣、大中華、美國、日本、韓國等區域陸續啟動營運並加入資本支出攤提，伴隨人力成本的增加，使費用率相應上升，家登持續布局在前，鎖定市場脈絡，期能及時滿足客戶需求、提升產能，加速營收挹注集團整體表現。匯率及投資市場第三季相對穩定，有助於集團財務穩定性，強化整體經營韌性。

家登觀察，第四季首月出貨暢旺，先進製程光罩載具EUV POD、晶圓載具FOUP雙雙創今年單月出貨新高，海外及國內外關鍵客戶積極拉貨，家登突破產能瓶頸，全力備貨，克服種種挑戰，衝刺今年最佳成績單。航太產品今年與teir1客戶合作更加密切，亦快速擴張產品線，每月營收穩定成長，Q4期能達到高峰，累積營收創歷年新高。家登每項產品線的成功皆得來不易，除開發時間長、資源投入巨大、驗證階段嚴謹之外，還須等待市場成熟的時機，資源都到位時，才能迎來真正的出貨放量，並表現在具體的營收和獲利上。家登始終相信好的眼光與策略能引領集團持續向前，機會與風險相伴，勇於投入才有回報，持續布局下一個世代的先驅技術，帶領集團續創高峰。

此外家登集團旗下家碩(6953)今公告 114 年 10 月營收 1.03 億元，整體公司營收表現維持穩健，展現市場韌性。隨著人工智慧(AI)運算需求持續攀升，帶動高效能運算晶片及先進製程需求顯著增加。晶圓代工業者積極擴充高階製程產能，根據市場推估 2nm 月產能在 2026 年預計可達約 60,000/片左右。家碩科技長期專注在高階光罩與 EUV 光罩製程應用，因應半導體高階製程產能擴充，家碩表示對於未來銷售預測前景樂觀，特別是在 EUV 光罩充氣製程，除了新廠建置產能擴充需求外，EUV 光罩長期儲存方案需求也逐漸升溫，有望在 2026 年帶動整體營收成長。

家碩秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術以深耕多年，研發團隊有堅強的專利佈局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。

家碩表示隨著海外市場需求增加，公司持續積極佈局海外市場，並與半導體領導廠商保持緊密客戶夥伴關係、客製化開發新產品應用，持續看好未來在美國與日本半導體市場發展。此外，家碩在自動化研發技術上也有所突破，近期與關鍵客戶合作協作設備自動化開發，此設備整合 AI 辨識檢測功能，能協助客戶達成設備維修服務自動化之高價值目標，有效提升設備維護效率與實現智慧製造，預計在 2025 年底前能開發出第一台實驗機台，有望此新產品能為公司營收挹注新動能。