輝達黃仁勳炫風來台包下台積電更多晶片 經長回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
黃仁勳出席台積電運動會，魏哲家笑稱「他來台是要更多晶片！」(記者葉信菉／攝影)
輝達（NVIDIA）執行長日前黃仁勳炫風訪台，還出席台積電（2330）運動會，據傳，黃仁勳此行來台是向台積電要求更多晶片。經濟部長龔明鑫10日在立法院受訪表示，AI仍在快速發展，經濟部全力支持半導體產業發展。

立法院經濟委員會10日排審「企業併購法」修正草案，龔明鑫出席備詢前接受媒體訪時表示，依黃仁勳說法，AI快速發展，有很多產能他要包下來，顯示AI仍在快速發展中，台灣對半導體發展全力支持，有任何問題，經濟部給予協助。

台積電 黃仁勳

