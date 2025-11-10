旺宏：資料中心NOR Flash需求增 產品漲價
記憶體廠旺宏董事長吳敏求表示，資料中心用編碼型快閃記憶體（NORflash）需求增加，嵌入式記憶體（eMMC）也供不應求。他並透露，旺宏產品有漲價情況。
第5屆成電論壇今天登場，成電文教基金會理事長吳敏求出席活動，他受訪說，資料中心建置需求龐大，旺宏近幾個月相關的NOR Flash需求升溫。
eMMC產品方面，吳敏求表示，隨著供應商紛紛轉往高密度產品領域，客戶對旺宏eMMC需求強勁，目前供不應求。因eMMC應用廣泛，且為賣方市場，有助於產能利用率提升。
吳敏求說，旺宏過去不願意削價競爭，面臨產能閒置問題，營運虧損。他透露，隨著客戶需求增加，已有產品漲價情況，未來將親自投入改善晶圓廠營運效率。
