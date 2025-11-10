醫療科技展下月登場 首度迎來歐洲及美國藥品、醫材及醫院協會來採購

由生策會與生策中心結合政府部會共同主辦的「2025台灣醫療科技展」，將於12月4日至7日盛大登場。今年展會的重要亮點，是中東最大醫療與精準健康集團M42首度來台，希望借由台灣的醫療大數據分析、AI影像判讀、資安加密與資訊平台等技術，協助建立穆斯林基因資料庫。

台灣醫療科技展是全球首個以醫院為主體，橫跨醫療、電子資通訊、生技製藥及醫材的跨域展會，為亞太地區最大醫療商貿平台，近年來台灣醫療科技展向外拓展影響力。策會表示，以往展會的國際買家多來自東協國家，包括馬來西亞、泰國與印尼等六個國家，近年中東買家快速增加。自今年起，台灣醫療科技今年更吸引歐洲藥品協會、歐洲製藥企業家聯盟、美國醫療儀器促進協會及美國醫療器材製造商協會等重量級組織首次參展，國際交流層級再創新高。

生策會指出，今年共有來自美國、歐洲、中南美洲、南非、中東及東南亞等40個海外代表團、320位國際專家參加，主要包括31個醫藥產業協會、與九個國際醫院協會，將要來台的醫院院長人數達130位。值得注意的是，今年有多達十個國際協會首次來台，展現全球醫療產業對台灣創新醫療技術的高度關注。而國內廣達、華碩、緯創、仁寶等科技大廠積極參與。

其中，中東的M42集團備受矚目。該集團由阿布達比主權基金Mubadala Health與G42 Healthcare於2023年合併成立，是中東規模最大、業務遍及27國的醫療與精準健康集團，旗下擁有逾480家臨床與醫療設施、百項專科服務、2萬名員工，每年服務超過1,500萬名患者，也是為全球第三大洗腎服務供應者。

M42此次來台將聚焦台灣ICT與醫療科技整合成果，並尋求與具備FDA、CE等國際法規認證的企業合作。該集團並有意建立穆斯林基因資料庫，對台灣在醫療大數據分析、AI影像判讀、資安加密與資訊平台整合等領域的技術表現高度興趣。

代表6,000家醫院的歐盟私立醫院聯盟今年亦首次率團來台，成員包含葡萄牙、奧地利、希臘與比利時四大醫院協會，希望洽談智慧醫院合作機會。捷克健康科技機構則鎖定基層醫療、母嬰照護與行動診斷產品，該機構已取得歐盟2億歐元的援助非洲採購計畫，這次來台將開出購體採購清單以供應非洲市場；另有斯洛伐克的15個醫院院長也將來台，鎖定台灣智慧醫療、癌症精準醫療等領域尋找採購機會。