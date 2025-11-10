記憶體變貴 兩產業喊漲價 研華、合勤控、啟碁將採取行動

記憶體價格漲不停，下游工業電腦（IPC）、網通廠成本激增成苦主。工業電腦龍頭研華（2395）直言，DDR4價格狂飆，已侵蝕上季毛利率1%；網通大廠合勤控（3704）不諱言，若DRAM報價續漲，恐影響毛利率約4至5個百分點。因應成本壓力，研華已調升部分產品價格，合勤控、啟碁（6285）等網通廠則同步醞釀漲價。

研華第3季受DDR4供應吃緊、價格飆升影響，影響當季毛利率約1%。此外，由於固態硬碟（SSD）價格同步上漲，也為研華帶來額外成本壓力。

研華除持續加強備料，也已針對部分產品調漲反映成本。其中，板類產品漲幅約4%、系統產品約8%，新的價格預計自明年第1季開始反映。研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙說明，旗下產品新價格跟不上現貨零組件採購價格，會呈現部分延遲，預計新價格對毛利率影響將在一至兩季度顯現，因此今年第4季利潤會相對吃虧。

工業電腦產業人士分析，AI資料中心需求強勁，使得記憶體大廠把產能轉移至生產高頻寬記憶體（HBM），排擠用於工業電腦的DDR系列DRAM供給，尤其DDR4價格更是一路沖天，比DDR5還貴，預期短期缺貨狀況難解。

網通廠也受到記憶體缺貨漲價影響，部分廠商已與客戶協商新價格調整。網通代工大廠啟碁董事長謝宏波不諱言，記憶體缺貨及漲價是目前最大困擾之一，恐將影響年底及明年訂單出貨，將與客戶協商，分攤成本。

合勤控旗下共有合勤科技、盟創科技與兆勤科技等三家子公司，分別負責電信、代工和通路等不同市場業務，並且有自有品牌網通產品行銷全球。

談到記憶體缺貨漲價，合勤控營運長林錦蘭指出，今年上半年有所警覺，已預先備貨，預期今年底前影響有限，一旦2026年記憶體價格漲勢延續，恐影響合勤控毛利率約4至5個百分點，將與客戶洽談價格調整，共同分攤成本壓力。

有別於工業電腦、網通等產業因應記憶體缺貨漲價而調漲產品價格，屬於消費性產品的PC品牌商目前仍普遍按兵不動。不過，市場傳出，輝達銷售亮眼的RTX 5060 Ti 16GB顯卡，將在未來數天到數周內面臨供貨短缺，主因顯卡採用的2Gb GDDR7記憶體漲價及相關生產供應鏈吃緊有關。