力成當紅領域 記憶體與AI左右逢源
力成（6239）是全球記憶體封測龍頭，在當下記憶體市況火熱、力成相關封測業務接單強強滾之餘，新跨入的邏輯封測事業也搭上AI帶來的先進封裝大商機，奪下美系AI大廠訂單，成為台廠當中，少數在記憶體與AI兩大科技業當紅領域左右逢源的天之驕子。
業界指出，AI、高速運算（HPC）市況續熱，帶動先進封裝需求同步激增，力成開發PiFO面板及先進封裝技術切入相關市場，加上力成過去與記憶體大廠合作關係密切，舉凡DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）及高頻寬記憶體（HBM）等封裝測試都有布局，切入先進封裝領域後，力成亦可望透過現有記憶體資源，分食客戶龐大的AI、高速運算先進封裝訂單。
業界分析，當前先進封裝幾乎都以CPU、GPU等邏輯運算晶片整合HBM，由於未來AI將以邊緣裝置為發展主軸，後續有望整合GDDR7，甚至是更高規格的DRAM，屆時與記憶體廠的合作關係將是牽動封測廠是否能迅速切入先進封裝市場的關鍵，力成與記憶體廠合作多年，有望在相關趨勢下快速躍升成第一梯隊。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言