今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

力成當紅領域 記憶體與AI左右逢源

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
在當下記憶體市況火熱、力成相關封測業務接單強強滾之餘，新跨入的邏輯封測事業也搭上AI帶來的先進封裝大商機。AI示意圖。（路透）
在當下記憶體市況火熱、力成相關封測業務接單強強滾之餘，新跨入的邏輯封測事業也搭上AI帶來的先進封裝大商機。AI示意圖。（路透）

力成（6239）是全球記憶體封測龍頭，在當下記憶體市況火熱、力成相關封測業務接單強強滾之餘，新跨入的邏輯封測事業也搭上AI帶來的先進封裝大商機，奪下美系AI大廠訂單，成為台廠當中，少數在記憶體與AI兩大科技業當紅領域左右逢源的天之驕子。

業界指出，AI、高速運算（HPC）市況續熱，帶動先進封裝需求同步激增，力成開發PiFO面板及先進封裝技術切入相關市場，加上力成過去與記憶體大廠合作關係密切，舉凡DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）及高頻寬記憶體（HBM）等封裝測試都有布局，切入先進封裝領域後，力成亦可望透過現有記憶體資源，分食客戶龐大的AI、高速運算先進封裝訂單。

業界分析，當前先進封裝幾乎都以CPU、GPU等邏輯運算晶片整合HBM，由於未來AI將以邊緣裝置為發展主軸，後續有望整合GDDR7，甚至是更高規格的DRAM，屆時與記憶體廠的合作關係將是牽動封測廠是否能迅速切入先進封裝市場的關鍵，力成與記憶體廠合作多年，有望在相關趨勢下快速躍升成第一梯隊。

成大機械系與校友首屆論壇 探討半導體與機器人跨域創新

創見：記憶體缺貨30年來最嚴重 11月Flash漲價5成

就市論勢／記憶體、電池芯 可留意

華邦電斥資逾400億 擴充DRAM和Flash產能

大同攜大咖蓋AI資料中心 結合重電與系統整合優勢

大同進擊AI報捷，旗下占地17萬坪、緊鄰全台最大發電廠台電大潭電廠的大園廠，挾「地大、供電充裕」兩大誘因，吸引多家國際重...

特斯拉新機器人明年量產…規模史上最大 盟立、亞光、和大等受惠

特斯拉在官方社群「TeslaAI」宣布，旗下最新第三代Optimus人形機器人試生產線已於美國加州弗里蒙特工廠開始啟動，...

美系AI晶片大廠來台找封測二哥支援 力成先進封裝旺到2027年

AI市況超熱，台積電先進封裝產能幾乎全被輝達包走，多家「非輝達陣營」的美系AI晶片大廠來台急找台灣封測二哥力成求援，力成...

記憶體變貴 兩產業喊漲價 研華、合勤控、啟碁將採取行動

記憶體價格漲不停，下游工業電腦（IPC）、網通廠成本激增成苦主。工業電腦龍頭研華直言，DDR4價格狂飆，已侵蝕上季毛利率...

陸鬆綁稀土管制 有利人形機器人供應鏈

「川習會」落幕後，美中貿易戰難得出現緩和跡象，中國大陸商務部與海關總署聯合公告指出，將暫停實施10月初公告的稀土出口管制...

