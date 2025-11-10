大同攜大咖蓋AI資料中心 結合重電與系統整合優勢

大同（2371）進擊AI報捷，旗下占地17萬坪、緊鄰全台最大發電廠台電大潭電廠的大園廠，挾「地大、供電充裕」兩大誘因，吸引多家國際重量級科技大廠上門談合作，將整合大同集團重電與系統整合（SI）兩大優勢，打造耗資數百億元的AI資料中心。

大同大園廠（右圈）鄰近全球第四大天然氣發電廠台電大潭電廠（左圈），兩者相距約18公里，凸顯其在AI資料中心電力供應上的關鍵價值。（截自Google Map）

大同證實，確實有數家國內外科技大廠在洽談合作開發AI資料中心。這是繼大同啟動開發價值高達數百億元，位於北市中山北路精華區、總面積高達5萬坪的總部土地資產之後，又一重磅消息。

此前，東元已攜手鴻海，透過換股方式結盟，衝刺AI市場，在「鴻海-東元」模式建立之後，科技大廠攜手老牌重電廠揮軍AI資料中心，成為業界新顯學。

業界指出，像大同一樣同時具備大規模土地並鄰近大電力來源，同時具有重電設備全面供應能力的廠商，在業界極為罕見，使大同成為科技大廠最可靠、能即時供應的戰略夥伴。

法人指出，大同攜手國際大廠在旗下大園廠蓋AI資料中心，不僅是資產活化，更是大同百年重電本業與時下最熱的AI浪潮直接結合的戰略性布局，後續將迎來AI大單，相關訂單總價值有望遠高於中山北路總部開發，成為後續營運龐大動能。

大同大園廠占地廣達17萬坪，地理位置優越，是吸引科技大廠目光的關鍵。該廠區不僅靠近台灣汽電共生廠，更緊鄰台灣最大發電廠，同時也是全球第四大天然氣發電廠台電大潭發電廠，在AI資料中心亟需穩定且大量電力支援，而且需要廣大土地下，大同大園廠成為大廠爭搶合作蓋AI資料中心的當紅炸子雞。

業界分析，大同大園廠與大潭電廠相距約18公里，車程在20分鐘內。這意味著電力可以透過最短路徑輸送，有效避免輸電損耗，減少龐大基礎建設費用。

台電資料顯示，大潭發電廠在八號、九號機組陸續上線後，裝置容量將增至754.4萬瓩，躍升全台最大發電廠，預估發電量可達約372億度，對全台電力供給地位舉足輕重。大同這塊土地「鄰近電廠，自帶大電力底氣」的稀缺性，成為國際科技大廠選址的最高價值。

連國際晶片大廠輝達在台灣尋找總部用地時，都經歷了北士科標案的波折，足見都會區土地取得難度之高。而AI超算中心對極大電力的需求，使鄰近大電廠的工業土地成為稀缺中的稀缺。知情人士透露，大同已與台電申請相關配電資源，程序通過後，合作案進程將大幅加速。

大同的競爭力不僅在於土地，更在於其重電本業的全面性。業界分析，AI資料中心的電力容量需求極大，對供電品質要求嚴苛。大同具備變壓器、開關等核心重電設備的全面產品與製造能力，能一家完全符合數據中心對大電力設備的一站式需求。大同集團的系統整合能力，也是一大關鍵，旗下大世科、群曜數位科技等公司，可包辦數據中心機房與軟體導入，提供從重電、大電力到後端系統整合服務的「一站式解決方案」，吸引國際大廠上門尋求合作。