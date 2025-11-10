快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

大同攜大咖蓋AI資料中心 結合重電與系統整合優勢

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
大同進擊AI報捷。圖／聯合報系資料照片
大同進擊AI報捷。圖／聯合報系資料照片

大同（2371）進擊AI報捷，旗下占地17萬坪、緊鄰全台最大發電廠台電大潭電廠的大園廠，挾「地大、供電充裕」兩大誘因，吸引多家國際重量級科技大廠上門談合作，將整合大同集團重電與系統整合（SI）兩大優勢，打造耗資數百億元的AI資料中心。

大同大園廠（右圈）鄰近全球第四大天然氣發電廠台電大潭電廠（左圈），兩者相距約18公里，凸顯其在AI資料中心電力供應上的關鍵價值。（截自Google Map）
大同大園廠（右圈）鄰近全球第四大天然氣發電廠台電大潭電廠（左圈），兩者相距約18公里，凸顯其在AI資料中心電力供應上的關鍵價值。（截自Google Map）

大同證實，確實有數家國內外科技大廠在洽談合作開發AI資料中心。這是繼大同啟動開發價值高達數百億元，位於北市中山北路精華區、總面積高達5萬坪的總部土地資產之後，又一重磅消息。

此前，東元已攜手鴻海，透過換股方式結盟，衝刺AI市場，在「鴻海-東元」模式建立之後，科技大廠攜手老牌重電廠揮軍AI資料中心，成為業界新顯學。

業界指出，像大同一樣同時具備大規模土地並鄰近大電力來源，同時具有重電設備全面供應能力的廠商，在業界極為罕見，使大同成為科技大廠最可靠、能即時供應的戰略夥伴。

法人指出，大同攜手國際大廠在旗下大園廠蓋AI資料中心，不僅是資產活化，更是大同百年重電本業與時下最熱的AI浪潮直接結合的戰略性布局，後續將迎來AI大單，相關訂單總價值有望遠高於中山北路總部開發，成為後續營運龐大動能。

大同大園廠占地廣達17萬坪，地理位置優越，是吸引科技大廠目光的關鍵。該廠區不僅靠近台灣汽電共生廠，更緊鄰台灣最大發電廠，同時也是全球第四大天然氣發電廠台電大潭發電廠，在AI資料中心亟需穩定且大量電力支援，而且需要廣大土地下，大同大園廠成為大廠爭搶合作蓋AI資料中心的當紅炸子雞。

業界分析，大同大園廠與大潭電廠相距約18公里，車程在20分鐘內。這意味著電力可以透過最短路徑輸送，有效避免輸電損耗，減少龐大基礎建設費用。

台電資料顯示，大潭發電廠在八號、九號機組陸續上線後，裝置容量將增至754.4萬瓩，躍升全台最大發電廠，預估發電量可達約372億度，對全台電力供給地位舉足輕重。大同這塊土地「鄰近電廠，自帶大電力底氣」的稀缺性，成為國際科技大廠選址的最高價值。

連國際晶片大廠輝達在台灣尋找總部用地時，都經歷了北士科標案的波折，足見都會區土地取得難度之高。而AI超算中心對極大電力的需求，使鄰近大電廠的工業土地成為稀缺中的稀缺。知情人士透露，大同已與台電申請相關配電資源，程序通過後，合作案進程將大幅加速。

大同的競爭力不僅在於土地，更在於其重電本業的全面性。業界分析，AI資料中心的電力容量需求極大，對供電品質要求嚴苛。大同具備變壓器、開關等核心重電設備的全面產品與製造能力，能一家完全符合數據中心對大電力設備的一站式需求。大同集團的系統整合能力，也是一大關鍵，旗下大世科、群曜數位科技等公司，可包辦數據中心機房與軟體導入，提供從重電、大電力到後端系統整合服務的「一站式解決方案」，吸引國際大廠上門尋求合作。

大同 AI 電廠

延伸閱讀

鳳凰颱風逼近 台電動員4千人待命戒備防颱

台電主管強摸女員工胸部 一審認罪、二審竟辯稱「你情我願」判7月

24小時天眼監測 竹市非都土地農牧違規比例達82%

翡翠水庫拒絕便宜賣 水庫水力發電要多收費…台電董事長一句回嗆

相關新聞

大同攜大咖蓋AI資料中心 結合重電與系統整合優勢

大同進擊AI報捷，旗下占地17萬坪、緊鄰全台最大發電廠台電大潭電廠的大園廠，挾「地大、供電充裕」兩大誘因，吸引多家國際重...

特斯拉新機器人明年量產…規模史上最大 盟立、亞光、和大等受惠

特斯拉在官方社群「TeslaAI」宣布，旗下最新第三代Optimus人形機器人試生產線已於美國加州弗里蒙特工廠開始啟動，...

美系AI晶片大廠來台找封測二哥支援 力成先進封裝旺到2027年

AI市況超熱，台積電先進封裝產能幾乎全被輝達包走，多家「非輝達陣營」的美系AI晶片大廠來台急找台灣封測二哥力成求援，力成...

力成當紅領域 記憶體與AI左右逢源

力成是全球記憶體封測龍頭，在當下記憶體市況火熱、力成相關封測業務接單強強滾之餘，新跨入的邏輯封測事業也搭上AI帶來的先進...

記憶體變貴 兩產業喊漲價 研華、合勤控、啟碁將採取行動

記憶體價格漲不停，下游工業電腦（IPC）、網通廠成本激增成苦主。工業電腦龍頭研華直言，DDR4價格狂飆，已侵蝕上季毛利率...

陸鬆綁稀土管制 有利人形機器人供應鏈

「川習會」落幕後，美中貿易戰難得出現緩和跡象，中國大陸商務部與海關總署聯合公告指出，將暫停實施10月初公告的稀土出口管制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。