陸鬆綁稀土管制 有利人形機器人供應鏈

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

「川習會」落幕後，美中貿易戰難得出現緩和跡象，中國大陸商務部與海關總署聯合公告指出，將暫停實施10月初公告的稀土出口管制，持續到2026年11月10日，讓原先苦缺稀土而發展趨緩的人形機器人供應鏈有望鬆一口氣。

今年4月大陸為反制美國關稅政策，開始祭出稀土出口管制反擊，市場也傳出此政策造成特斯拉的人形機器人Optimus量產計畫一度卡關。相關禁令已在近期陸續解除，也讓特斯拉的計畫得以加速進行。

業界人士指出，稀土中的永久磁鐵是人形機器人核心支撐材料，因為優異的磁性能可提升電機動力、效率與控制精度，藉此實現機器人關節靈活運轉的應用；換言之，若缺乏永久磁鐵，人形機器人將不再靈活，工作效率也會大打折扣，許多關鍵零組件的良率也會受到嚴重影響。

值得注意的是，從大陸官方公告分析，至少未來一年內人形機器人產業應該不必擔心缺乏稀土的問題，但換個角度思考，一年後誰也無法保證，這也是特斯拉執行長馬斯克為何要趁著大陸鬆綁稀土禁令的時刻，積極加速執行其人形機器人Optimus量產計畫的原因。

機器人 特斯拉

