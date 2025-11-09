廣角鏡／黃仁勳旋風 吹向台積運動會

台積電昨天在新竹體育場舉辦運動會，董事長魏哲家（左）特別邀請輝達執行長黃仁勳（右）一同出席。黃仁勳在會前受訪表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，「輝達和台積電是家人，一同成長」，所以台積電運動會是一個非常特別的日子。魏哲家則說：「黃仁勳想要更多晶片。」