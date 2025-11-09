透露輝達業務強勁 黃仁勳：台灣半導體角色極為重要

輝達執行長黃仁勳昨日離開台積電運動會前接受媒體訪問，他表示，輝達近來業務非常強勁，且逐月轉強，Blackwell需求相當強勁，下一代Rubin也已進入產線。

談到美中「ＡＩ競逐」是否牽動產業，黃說，ＡＩ將影響每一個國家、每一個地區、每一家企業，「這是我們這個時代最重要的科技，投入ＡＩ非常關鍵。」至於地緣政治下台灣的定位是否轉變？他重申，台灣在全球半導體製造中的角色仍然「極為重要」。

在產品與供應鏈節奏上，黃仁勳指出，Blackwell需求強勁，且不只ＧＰＵ（圖形處理器），「輝達同時也打造ＣＰＵ（中央處理器）、網路晶片、交換器等，與Blackwell相關的晶片很多。」他並透露，下一代Rubin已開始進入產線節奏，「我們已經在生產線上看到Rubin的身影」，台積正非常努力地支援相關需求。

黃仁勳指出，ＧＰＵ不僅用於ＡＩ，還可以廣泛用於科學運算、量子研究、生物、物理、資料處理等，相關應用也可以延伸到車用、機器人場景。他並表示，自己與全球多國政府合作，協助政府領導人理解科技演進與本質，以便制定更良好的政策，這也是他對各國政府的具體貢獻方式。

針對市場最關切的供應鏈瓶頸，黃仁勳坦言，在高速成長階段難免會出現不同項目的短缺；所幸目前三大記憶體供應商ＳＫ海力士、三星、美光都已大幅擴充產能支援輝達，「我們對此心存感謝」。台積電在晶圓供應上也做得非常好。至於三星是否已供應Blackwell的最新記憶體，他低調回應，輝達手上擁有各家最先進晶片的樣品。

黃仁勳以「生意強勁、月月走強」定調輝達營運態勢，以「ＴＳＭＣ表現優異、全力支援」總結供應鏈現況；他同時看好台灣半導體的關鍵地位，呼籲各界把握這波世代科技轉折。