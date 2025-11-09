台積運動會同框 魏哲家：黃仁勳來要更多晶片

台積電運動會昨日登場，市場原先期待可以看到創辦人張忠謀與輝達執行長黃仁勳一同出席，但張忠謀因身體不適、未出席昨日活動，由董事長魏哲家與黃仁勳同台。這次黃仁勳來台，究竟和台積電聊了什麼？魏哲家說：「黃仁勳想要更多晶片。」至於黃仁勳想要多少晶片，魏哲家則笑說：「這是機密」。

黃仁勳今年也特地參加了台積電運動會。魏哲家致詞時也幽默介紹黃仁勳，他說，去年尊稱黃仁勳是「三兆男」，今年他的身價又往上增加了，變成「五兆男」。

黃仁勳上台致詞時，以中文致意，他：「我的台積電好朋友，你好嗎？誰愛台積？」現場員工回應，「我愛台積」，他也立刻說「我也愛台積」，並說「你們打造全球兩家優秀的公司，你們是最棒的」。

他笑著說：「ＣＣ（魏哲家）希望我用國語跟大家講話，但我國語很不流利，只能一點點拼湊。」隨即改以中英文夾雜發表充滿感情的談話。

黃仁勳特別提到，早年，他寫信給張忠謀，張忠謀邀請他來台積電參觀，那是他離開台灣，在美國長大後第一次回到台灣，自此建立起跨越卅年的深厚夥伴關係。

他回顧與台積電的合作歷程，他說，「卅年前，台積電和ＮＶＩＤＩＡ都只是小公司，沒有今天這麼大、這麼強。你們是台灣的驕傲、也是世界的驕傲。」他接著說：「我也是你們的家人，沒有台積電，就沒有今天的NVIDIA。You build NVIDIA（你們大家幫我建造了NVIDIA），我謝謝你們」。

由於張忠謀昨天並未到活動現場，黃仁勳表示，「我今天也在想念Morris（張忠謀），希望他早日康復，也會盡快去看他與Sophie（張忠謀的夫人張淑芬）。」

最後，他感性地用英文結語表示，「我們都建立了兩家極棒的公司，你們也為了我非常努力，我要謝謝大家」。

台積電營收、獲利持續創新高，魏哲家宣布加碼今年的特別獎金至兩萬五千元，比去年的兩萬元、還高出五千元，且全球同仁待遇一致。以台積電全球有七點五萬名員工來計算，台積電此次總共發出十八點七五億元的大紅包，是歷年最大發放金額。

魏哲家指出，台積電營運創了歷史新高，成果來自員工與家屬長期支持，並當場致謝：「沒有家屬的支持跟關懷，同仁沒辦法努力工作，創造出這麼好的結果。」展望後勢，他強調信心不變，「不止今年，以後每一年我們都會創新高」。