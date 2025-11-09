聽新聞
黃仁勳：輝達業務非常強勁 新一代 Rubin 已進入產線

經濟日報／ 記者朱子呈李珣瑛／新竹報導
輝達執行長黃仁勳出席台積電運動會，離去時向圍觀民眾揮手致意。記者葉信菉／攝影
輝達NVIDIA）執行長黃仁勳昨（8）日參加台積電（2330）運動會，他會後受訪時表示，輝達近來業務非常強勁，逐月轉強；他盛讚台積電「表現非常優秀」，此行重點就是來鼓勵並感謝團隊辛勞，並強調能受邀參與台積電家庭日，感到榮幸且把他視為「家人」的一份子。

談到美中「AI競逐」是否牽動產業，他直言，AI將影響每一個國家、每一個地區、每一家企業，「這是我們這個時代最重要的科技，投入AI非常關鍵。」

至於地緣政治下台灣定位是否轉變？他重申，台灣在全球半導體製造中角色仍然「極為重要」。

在產品與供應鏈節奏上，黃仁勳指出，Blackwell需求強勁，且不只GPU本體，「輝達同時也打造CPU、網路晶片、交換器等，與Blackwell相關的晶片很多」，他並透露，下一代Rubin的節奏已開始進入產線，「我們已經在生產線上看到Rubin身影」，台積電正非常努力支援相關需求。

他也闡述輝達的技術版圖：GPU不僅用於AI，還廣泛用於科學運算、量子研究、生物、物理、資料處理等；生態覆蓋雲端與資料中心，並延伸至車用與機器人等場景。

他並表示，自己與全球多國政府合作，協助領導人理解科技演進與本質，以便制定更良好政策，這也是他對各國政府的具體貢獻方式。

針對市場最關切的供應鏈瓶頸，黃仁勳坦言，在高速成長階段難免會出現不同項目的短缺；所幸目前三大記憶體供應商SK海力士、三星、美光都已大幅擴充產能支援 輝達，「我們對此心存感謝」。

台積電在晶圓供應上做得非常好。至於三星是否已供應Blackwell的最新記憶體，他低調回應，輝達手上擁有各家最先進晶片的樣品。

整體而言，黃仁勳以「生意強勁、月月走強」定調輝達營運態勢，並以「TSMC表現優異、全力支援」總結供應鏈現況；在地緣風險與技術政策面，他同時看好台灣半導體的關鍵地位，並呼籲各界務必主動擁抱AI，把握這波世代科技轉折。

台積電 輝達 AI 黃仁勳 半導體 記憶體 SK海力士 京元電 NVIDIA

