台積魏哲家變身最佳男主「腳」 秀tsmc特製運動鞋
台積電（2330）董事長魏哲家昨（8）日主持台積電運動會，被眼尖的媒體捕捉到穿了一雙超吸睛的運動鞋，上面印有tsmc（台積電英文縮寫）字樣。據台積電幕僚透露，這是先前SEMICON WEST為出席的魏哲家量身打造的，可以說只有他擁有這雙全台獨一無二的特製運動鞋。
魏哲家致詞時，說明創辦人張忠謀未現身的原因。他說：今天有一點小遺憾，「大家長、創辦人張忠謀身體有一點不舒服，沒辦法一起來參加運動會」。魏哲家並帶領員工，高喊「創辦人我愛你」、「Sophie（張淑芬英文名）我愛妳」。
黃仁勳也回顧半導體產業發展脈絡，強調：「38年前台積電是一家新創公司，32年前輝達也是新創企業」，雙方一路相互成就。他稱許台積人：「你們是台灣的驕傲，也是世界的驕傲，也是我的驕傲」。
他並提到約30年前曾寫信給台積電創辦人張忠謀，張忠謀邀請他來台積電參觀，那是他離開台灣，在美國長大後第一次回到台灣，自此建立起跨越30年的深厚夥伴關係。
