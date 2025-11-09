董座魏哲家：台積電每年純益都會創高 黃仁勳想要更多晶片
台積（2330）董事長暨總裁魏哲家昨（8）日表示，台積電今年再創營收與獲利新高紀錄，「以後每一年都會創新高」。至於這次輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，究竟和台積電聊了什麼？魏哲家說：「黃仁勳想要更多晶片。」至於黃仁勳想要多少晶片，魏哲家則笑說：「這是機密」。
台積電昨天在新竹體育場舉辦年度運動會，魏哲家致詞時指出，台積電又創新的紀錄，今年營收和獲利雙創新高，是大家努力的結果。他並信心滿滿的強調：「不只今年，以後每一年都會創新高」。
魏哲家說，為感謝員工們努力，今年照舊會發給員工小禮物，從去年的2萬元，今年加到2.5萬元。今年不限於台灣員工，台積電世界各地員工享同樣待遇。估計台積電約有7.5萬名員工受惠，獎金總額約達18.75億元。
黃仁勳今年特地參加台積電運動會。魏哲家致詞時也幽默介紹黃仁勳，他說，去年尊稱黃仁勳是「3兆男」，今年他的身價又往上增加了，變成「5兆男」。
黃仁勳致詞時，罕見說了較多中文，他坦言因為CC（魏哲家）要我說中文。他以家人比喻輝達與台積電的關係，直言：「你們把我當家人，沒有你們，就沒有輝達。」
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看
📢 日本「熊出沒地圖」總整理！出遊北海道、東北別當低頭族 手機做功課保安全
📢 Pixel 10 Pro Fold開箱！摺疊機磁吸充電、實測AI指導拍出「肉感」牛丼飯
📢 LINE免費貼圖3款！易遊網「醜白兔」、鼻妹6金句直搗上班族苦悶日常
📢 明年再換機？外媒曝「8大理由」：iPhone 18 Pro出了再買
📢 三星Galaxy S26 Ultra於12月量產！爆料大神曝：Galaxy S26發表會確定延後
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言