董座魏哲家：台積電每年純益都會創高 黃仁勳想要更多晶片

經濟日報／ 記者朱子呈李珣瑛簡永祥／新竹報導
台積電昨天在新竹縣立體育場舉行運動會，董事長魏哲家（左）與輝達執行長黃仁勳一同出席。記者葉信菉／攝影。
台積（2330）董事長暨總裁魏哲家昨（8）日表示，台積電今年再創營收與獲利新高紀錄，「以後每一年都會創新高」。至於這次輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，究竟和台積電聊了什麼？魏哲家說：「黃仁勳想要更多晶片。」至於黃仁勳想要多少晶片，魏哲家則笑說：「這是機密」。

台積電昨天在新竹體育場舉辦年度運動會，魏哲家致詞時指出，台積電又創新的紀錄，今年營收和獲利雙創新高，是大家努力的結果。他並信心滿滿的強調：「不只今年，以後每一年都會創新高」。

魏哲家說，為感謝員工們努力，今年照舊會發給員工小禮物，從去年的2萬元，今年加到2.5萬元。今年不限於台灣員工，台積電世界各地員工享同樣待遇。估計台積電約有7.5萬名員工受惠，獎金總額約達18.75億元。

黃仁勳今年特地參加台積電運動會。魏哲家致詞時也幽默介紹黃仁勳，他說，去年尊稱黃仁勳是「3兆男」，今年他的身價又往上增加了，變成「5兆男」。

黃仁勳致詞時，罕見說了較多中文，他坦言因為CC（魏哲家）要我說中文。他以家人比喻輝達與台積電的關係，直言：「你們把我當家人，沒有你們，就沒有輝達。」

