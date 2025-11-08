才被黃仁勳點名「很重要」 矽品精密虎尾廠11月已投產

國際封測大廠矽品精密日前才被輝達執行長黃仁勳點名對輝達強化「美國製造」的重要性，矽品精密行政長簡坤義今表示，虎尾廠500名員工已經到位，今年11月開始投產，因應全球AI科技發展，客戶需求殷切，斗六廠區將依照客戶需求動工，目前正在準備中。

矽品精密在中部科學園區虎尾園區廠區已於今年11月投產，今首度在雲林虎尾國小舉辦「Fun in好時光」大型公益星空電影院活動，縣長張麗善、立委丁學忠、鎮長林嘉弘等人出席。

矽品精密行政長簡坤義表示，虎尾廠500名員工已經到位，P1產線已經開始生產，P2產業動工中，另外選址斗六工業區設廠，已經緊密準備中，將視客戶需求動工，目前先進製程還不錯，彰化二林廠區的產能也持續上調，若雲林兩廠區全數投產，預計可為雲林帶來5千個工作機會。

張麗善表示，感謝矽品精密善盡企業社會責任，期待斗六廠能夠順利動土興建，為雲林帶來更多工作機會，國際情勢雖對半導體產業有衝擊，但希望矽品能夠持續在雲林深耕投資。

簡坤義指出，為提前攬才，矽品已與虎科大與雲科大產學合作，辦理職訓班與產學攜手班等課程，讓學生透過參訪與訓練課，精準銜接未來職場，讓年輕人在家鄉就有機會進入半導體產業，並培養更多半導體產業關鍵人才。