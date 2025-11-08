中華電信FunPark童書星創獎 打造全台首座數位繪本大獎

中華電信與子公司智趣王數位科技共同主辦「2025 FunPark童書星創獎」8日舉辦總決賽暨頒獎典禮，本屆賽事由歷時12年的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」升級為「獎」的規格與高度，象徵台灣兒童數位內容進入全新階段，並首度增設「出版組」獎項，為全台首座針對專屬數位繪本推出的大型賽事，開啟全民數位創作繪本新時代。

中華電信董事長簡志誠表示，今年參賽作品展現無限可能性，反映台灣在數位內容創作上的持續成長，中華電信將持續扶植台灣原創與出版內容，為文化產業注入新動能。

「FunPark童書星創獎」以榮獲文化部第49屆金鼎獎「數位出版類數位創新獎」的「FunPark童書夢工廠」平台為核心，推動全民參與數位創作，並延續教育部、法務部、衛福部連續十年合作經驗，今年再次與文化部攜手培育數位內容創作人才，共同打造台灣文化與內容永續里程碑。

中華電信今年也以本賽事提報文化部文策院「第一屆 ESG for Culture 影響力獎」，獲頒「產業策進獎」，肯定企業在文化合作、創新模式與永續鏈結影響力。同時，中華電信獲頒「反毒有功團體獎」，展現其十年深耕校園反毒教育的成果與社會責任承諾。

「2025 FunPark童書星創獎」今年報名人數達7,287人、作品3,002件，雙雙創下新高。自創辦以來，累計報名72,932人、作品18,995件，成功發掘445位小繪本作家、6位繪本創作新秀、20位小影音創作者及3組兒童影音團隊。賽事已頒發524個獎項，出版120本得獎書、4張25集有聲書與13部短片，培育新一代數位創作人才。

中華電信指出，本屆作品主題涵蓋反毒、防治霸凌、環境保護、生物多樣性、性平、自我認同、團結互助、多元族群等，呼應SDGs與108課綱核心素養，讓孩子透過「講故事」學會關懷社會、理解時事，展現閱讀素養學習的價值。

教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝表示，十年跨部門合作透過「反毒創作」深化校園閱讀與生命教育，鼓勵學生以創意詮釋「拒絕毒品、珍惜生命」理念，展現教育創新力。

「兒童創作組」金獎由「兩個傻瓜隊」《露露聲旅趣》獲得；「反毒創作組」金獎為「日月隊」《日月傳奇》；「小小說書人組」金獎為「美夢成真隊」詮釋《鱷魚波波》；「專業創作組」金獎為吳政倫《小小點點》；「出版組」特優則頒給聯經出版《烏的》、幼獅文化《哈！是粉紅色的》與遠流出版《健忘的汪達奶奶》。

從數位閱讀到數位創作，中華電信引領出版新生態，中華電信表示，為擴大數位閱讀與數位教育的普及，除校園推廣累計260場，今年更首次舉辦「FunPark數位繪本大學」，以5場「作家有約」講座與6場創作課程，涵蓋AI、版權、繪本創作與跨媒體出版，協助創作者從校園走向產業，串接完整創作生態鏈。

今年並增設「出版組」，開啟台灣數位出版獎項新模式，中華電信表示，鼓勵出版社推動紙本繪本的數位延伸與多媒體應用，加速產業數位轉型。本屆得獎涵蓋聯經出版、幼獅文化、遠流出版、小魯文化、天衛文化、親子天下、小漫遊文化等多家出版社，展現台灣在美學、互動設計與數位閱讀體驗上的前瞻表現。

「FunPark童書夢工廠」為全台最大兒童多螢閱讀平台，整合電子書、有聲書與影片，推動互動閱讀。歷屆得獎作品皆已上架，下載APP即可免費閱讀逾200本互動電子書與兒童影音內容，讓孩子在安全、多元與便利的環境中快樂學習、啟發創意。