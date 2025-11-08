中華電設數位繪本獎 簡志誠：扶植台灣原創內容

快訊

中央社／ 台北8日電

中華電信與子公司智趣王數位科技主辦「2025 FunPark童書星創獎」，中華電信董事長簡志誠表示，今年參賽作品展現無限可能性，反映台灣數位內容創作持續成長，中華電積極扶植台灣原創與出版內容，為文化產業注入新動能。

中華電信與子公司智趣王數位科技共同主辦「2025FunPark童書星創獎」，今天舉辦總決賽暨頒獎典禮。

中華電表示，本屆賽事由有12年歷史的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」升級為「獎」的規格，象徵台灣兒童數位內容進入全新階段，並首度增設「出版組」獎項，為全台首座針對專屬數位繪本推出的大型賽事，開啟全民數位創作繪本時代。

簡志誠表示，今年參賽作品展現無限可能性，反映台灣在數位內容創作上的持續成長，中華電信將持續扶植台灣原創與出版內容，為文化產業注入新動能。

「2025 FunPark童書星創獎」今年報名人數達7287人、作品3002件，雙雙創下新高。智趣王說明，本屆作品主題涵蓋反毒、防治霸凌、環境保護、生物多樣性、性平、自我認同、團結互助、多元族群等。

中華電信 創作

