印能科技7日被檢調搜索 公司依法配合調查程序

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

印能科技（7734）8日公告，7日配合檢調單位執行搜索調查。

製程解決方案大廠印能公告表示，檢調單位7日至公司進行搜索調查，公司依法配合調查程序。

印能公告指出，檢調搜索行動對公司對公司財務業務無重大影響。

