影／結束台積電運動會 黃仁勳現身桃園機場搭機離台

輝達執行長黃仁勳昨天飛抵台南，昨天先前往台積電位於台南的三奈米廠，今天上午首次參加台積電運動會，黃仁勳更以貴賓身分致詞，結束運動會行程後，黃仁勳馬不停蹄的趕到桃園機場搭私人飛機離台，搭上環宇商務中心的車子後，黃仁勳對在場媒體揮手致意，隨後車子開去接駁機坪搭乘私人飛機。 輝達執行長黃仁勳（右）昨天飛抵台南，今天黃仁勳馬不停蹄到桃園機場搭私人飛機離台。記者季相儒／攝影 輝達執行長黃仁勳（右）結束台積電運動會行程後，趕往桃園機場搭機離台。記者季相儒／攝影