科技巨頭攻AI晶片是否受威脅？黃仁勳：輝達架構應用更廣

中央社／ 台北8日電
輝達執行長黃仁勳。記者季相儒／攝影
Google、亞馬遜積極自研AI晶片，是否威脅輝達（NVIDIA），輝達執行長黃仁勳表示，「我們所做的是完全不同的事」，輝達產品遍布所有雲端平台、資料中心，甚至汽車、機器人中，架構應用範圍更廣泛。

黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時，並在今天以貴賓身分出席在新竹舉辦的台積電運動會，他在10時30分左右離開體育館，即將結束此行僅1天半的快閃訪台行。

Google旗下雲端運算服務Google Cloud宣布，第7代自研TPU（張量處理單元）晶片Ironwood將於未來數週內推出，亞馬遜AWS等北美雲端服務供應商（CSP）也持續衝刺自研AI晶片。

面對科技巨頭在AI晶片領域積極布局，是否影響輝達市場版圖，黃仁勳直言，「我們所做的是完全不同的事」。他表示，輝達的GPU可以處理人工智慧，還可以處理許多其他任務，包括科學、量子力學、生物學、物理學和資料處理。此外，輝達的產品遍布所有雲端平台、資料中心，甚至在汽車和機器人中也有應用，因此輝達的架構應用範圍非常廣泛。

至於對目前的記憶體短缺有多擔憂，黃仁勳坦言，業務成長非常強勁，在快速成長時期，會出現各種短缺，目前輝達有3家非常優秀的記憶體製造商SK海力士、三星、美光，都是非常優秀的記憶體製造商，他們已經大幅提升產能來支持，輝達對此非常感激。

對於SK海力士和三星等廠商若提高記憶體價格，輝達是否可接受。他僅表示，廠商自己可決定如何經營業務。

至於台積電現在為輝達提供的晶圓是否足夠，黃仁勳說，台積電在晶圓供應方面做得非常好，台積電董事長魏哲家則在一旁點頭附和。

媒體也詢問，三星是否有開始為輝達供應最新的Blackwell晶片，黃仁勳僅回答，「我們有樣品，有所有廠商最先進的晶片樣品」。

