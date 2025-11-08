聽新聞
台積電運動會熱鬧進行 董座魏哲家腳上的運動鞋超吸睛
台積電今日上午舉行運動會，董事長魏哲家出席時被鏡頭捕捉到穿了一雙超吸睛的運動鞋，上面印有tsmc（台積電英文縮寫）的字樣。幕僚透露，這是先前SEMICON WEST為出席的他專門準備的，可以說只有魏董擁有這雙全台獨一無二的特製運動鞋。
魏哲家今日主持台積電運動會，致詞展現魏氏幽默，說：「上次我致詞時， 我說我等了26年才站上這個會場，你們知道，一回生、 二回熟，今天會表現更好一點， 今天天氣也很幫忙。」魏哲家並在今日的運動會上宣布，今年特別獎金將比去年的2萬元增加5000元到2.5萬元，估計將有7.5萬名員工可領到，總共發出18.75億元大紅包，為歷年最大的發放金額。員工嗨翻，讓整場運動會充滿歡樂。
