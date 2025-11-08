黃仁勳在台積運動會後直奔機場 魏哲家：他來台是要更多的晶片！

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長魏哲家（左）與輝達執行長黃仁勳（右）在台積電運動會同框。記者葉信菉／攝影。
輝達執行長黃仁勳今日在參加台積電運動會後直奔機場，台積電董事長魏哲家在陪同黃仁勳準備離開前被問及這次黃仁勳來台和台積電聊了什麼，魏哲家說：「黃仁勳想要更多晶片！」至於黃仁勳想要多少晶片，魏哲家則笑說：「這是機密！」

黃仁勳由魏哲家親自陪同離場，上車前，面對媒體詢問是否會和張忠謀見面，黃仁勳表示，他會先和他聯絡，看看張的感覺怎麼樣，他一直都在想張忠謀，不過他現在準備要去機場了，並準備要回家，因為這趟行程已經在外三周。

據了解，台積電創辦人張忠謀原本計畫出席今天的運動會，幕僚也準備致詞稿，未料在運動會前夕身體不適，經醫生建議今天不能參加。魏哲家才希望大家一起喊出「董事長我愛你、Sophie我愛你！」讓兩人透過電視看到。

黃仁勳稍早也強調這次來就要要感謝台積電所有人，他也在致詞時大讚台積電，並稱台積電的員工是最棒的。

黃仁勳表示，這個產業很強大，且在每個月成長，愈來愈強大，但這次沒有提到價格問題，只和魏哲家聊了產業強大的需求，輝達 不只做GPU，也做CPU、交換器，連接器等，有很多東西都和Blackwell連結，現在公司也在新晶片Rubin上非常努力，所以台積電和輝達緊密合作，要感謝他們的努力，還有謝謝他們邀請他來這個活動，對他來說是榮幸，這是台積電的家庭活動，很高興自己被當成家人。

至於如何看ASIC（特殊應用積體電路），黃仁勳則說，我們做很不一樣的東西，輝達的GPU可以用來跑AI，但他也可以做很多別的事情，包括科學、量子電腦還有生物科技、資料處理，我們也在每個雲端上，每個資料中心，我們甚至在車子裡。

黃仁勳也表示，他希望全球的政府都了解這項科技的重要，他也幫助這項科技進步，然後幫助政府領導人了解這些科技，讓他們更好制定政策，這就是他試圖努力的地方。

對於記憶體短缺問題，黃仁勳說，這個產業成長很快，所以會有不同的短缺出現，今天有三家記憶體，包含三星、美光、SK海力士，他們都很棒，他們都很努力滿足輝達的需求。

台積電 黃仁勳 魏哲家

