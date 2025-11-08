台積電發出18.75億元大紅包 每人可拿到2.5萬元 7.5萬名員工嗨翻

台積電運動會獎金眾所期待加發獎金出爐，董事長魏哲家今日宣布，由於台積電今年營收和獲利都創新高，今年特別獎金將比去年的2萬元增 加5000元到2.5萬，並且世界各地同仁也享受一樣的待遇，估計將有7.5萬名員工可領到，總共發出18.75億元大紅包，為歷年最大的發放金額。

魏哲家指出，台積電今年營收、獲利再創歷史新高，都是同仁們努力的結果，他感謝同仁家屬的關懷與支持，並預告台積電以後每一年營收和獲利都會創新高。

台積電今年繳出亮眼成績，魏哲家也一如眾所期待宣布加發特別獎金。他說凡是5月31日前到職的員工，職級60至64、20至26、31至33（含副理）的全球員工，每人可拿到2.5萬元的特別獎金。他話一說完，全場尖叫，有員工直呼「雙11直接買爆！」

依台積電永續報告書統計，台積電目前全球正職員工有7.5萬人。