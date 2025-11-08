黃仁勳現身運動會 感謝台積電把他當家人

台積電今天於新竹體育場舉辦運動會，特別邀請輝達執行長黃仁勳一同出席，黃仁勳表示謝謝台積電把他當家人，現在兩家大公司有很多事要忙，他也感謝台積電員工作的努力。

台積電董事長魏哲家開場致詞時表示：「上次我致詞時提到，等了26年才站上這個會場。你們知道，一回生、二回熟，今天應該會表現更好一點！而且今天天氣也很幫忙」，引起現場掌聲與笑聲不斷。