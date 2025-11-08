魏哲家：張忠謀身體不適未到場 員工每人2.5萬元小禮物全球一致

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／新竹即時報導
台積電董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳於新竹縣體育場開場致詞。記者朱子呈／攝影
台積電董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳於新竹縣體育場開場致詞。記者朱子呈／攝影

台積電（2330）年度運動會8日在新竹登場，董事長魏哲家開場先向創辦人張忠謀、張淑芬隔空致意，說明張忠謀今因身體不適未能出席，隨即帶領全場齊喊「董事長我愛您、Sophie我愛您」，祝福早日康復。魏哲家並以輕鬆語氣點出活動用意：邀請重量級嘉賓，讓同仁與家屬「高興高興」，同時向全體報告公司最新里程碑。

他表示，台積電今年「不但在營收、在獲利，我們又創了歷史新高」，成果來自員工與家屬長期支持，並當場致謝：「沒有家屬的支持跟關懷，同仁沒辦法努力工作，創造出這麼好的結果。」展望後勢，他強調信心不變，「不止今年，以後每一年我們都會創新高。」

為感謝同仁付出，魏哲家宣布今年公司「小禮物」調升為每人新台幣2.5萬元，且全球同仁待遇一致；台灣員工的適用對象為5月31日前到職；台灣員工的適用對象為5月31日前到職，職級60–64、20–26、31–33（含副理）。在介紹特別來賓時，他以幽默炒熱氣氛，稱輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳「去年是『三兆男』，今年已是『五兆男』」，象徵雙方在AI時代的緊密合作。魏哲家以「秉持努力精神，再創奇蹟」作結，全場報以熱烈掌聲。

