「沒有台積，就沒有輝達」黃仁勳台上告白：台積電雄讚
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日現身台積電運動會，以中文、台語與英文交錯致詞，開場笑問「誰愛台積？」隨即自答「我愛台積！台積電雄讚！」他以家人比喻兩家公司關係，直言：「你們把我當家人，沒有你們，就沒有輝達（NVIDIA is not possible without you）。」
黃仁勳也回顧產業發展脈絡，強調「38年前台積電仍是一家新創，32年前輝達也還是新創」，雙方一路相互成就，「你們是台灣的驕傲，也是世界的驕傲，也是我的驕傲」。他並提到約30年前曾寫信給台積電創辦人張忠謀，其後受邀來台，成為離台多年後的第一次回鄉；並表示將抽空探望張忠謀與張淑芬。
面對台下熱烈回應，黃仁勳笑稱「我的國語講得一塌糊塗，但只要CC（魏哲家）邀請，我每次都會試，很多年後我會進步」，最後以「台積電加油！你最棒的！」作結，現場掌聲不斷，凸顯 AI 世代下台積電與輝達的緊密合作與深厚情誼。
