黃仁勳現身台積運動會 中文致詞說「沒有台積電，就沒有今天的輝達」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日現身台積電運動會，在台積電執行長魏哲家致詞歡迎「5兆男」黃仁勳後，他致詞時說：「CC（魏哲家）希望我用國語跟大家講話，但我國語很不流利，只能一點點拼湊。」不過他仍用很完整的國語語句和發音，向現場與會上萬人的員工和家屬說：「誰愛台積？（現場員工回：我愛台積！）」他也立刻說「我也愛台積！」、「你們打造全球二家優秀的公司，你們是最棒的！」。

魏哲家今天在啦啦隊全數表演進場後致詞，幽默開場說：「上次的運動會，我等了26年才站上這個，今年第二次回來，一回生、兩回熟，以後會更好。」他並表示，今年稍有遺憾，創辦人張忠謀董事長因身體不適缺席，但他帶領全場員工仍齊聲高喊：「董事長（指張忠謀）我愛你！Sophie（指夫人張淑芬）我愛你！」為張董事長與夫人送上祝福。魏哲家說：「我相信董事長和夫人一定會看得到，也希望他早日康復。」

接著，他隆重介紹特別嘉賓：「去年我稱他『3兆男』（指身價3兆元），今年他是『5兆男』。」全場掌聲歡迎輝達執行長黃仁勳上台。

黃仁勳以中文開場致意：「我的台積電好朋友，你好嗎？誰愛台積電？我也愛台積電！」引發全場歡呼。他笑說：「CC叫我講國語，讓大家知道我的國語不會講。」隨即改以中英夾雜發表充滿感情的談話。

他回顧與台積電30多年的合作歷程說：「30年前，台積電和NVIDIA都只是小公司，沒有今天這麼大、這麼強。你們是台灣的驕傲、也是世界的驕傲」他接著說：「沒有台積電，就沒有今天的NVIDIA。「You build NVIDIA（你們大家幫我蓋NVIDIA），我謝謝你們。」

黃仁勳特別提到，早年他寫信給張忠謀，受邀首次造訪台灣台積電，自此建立起跨越30年的深厚夥伴關係。「我今天也在想念Morris（張忠謀），希望他早日康復，也會盡快去看他與Sophie。」