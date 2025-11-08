快訊

中職／林安可獲得西武關注 球團本部長：非常有魅力

高喊「我愛台積」！黃仁勳中文致詞：沒有台積電…就沒有今天的輝達

教職求生術／北市缺師連年破2千人 教育局三招能穩師資？

黃仁勳現身台積運動會 中文致詞說「沒有台積電，就沒有今天的輝達」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電今天於新竹體育場舉辦運動會，輝達執行長黃仁勳表示謝謝台積電把他當家人。記者葉信菉／攝影
台積電今天於新竹體育場舉辦運動會，輝達執行長黃仁勳表示謝謝台積電把他當家人。記者葉信菉／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日現身台積電運動會，在台積電執行長魏哲家致詞歡迎「5兆男」黃仁勳後，他致詞時說：「CC（魏哲家）希望我用國語跟大家講話，但我國語很不流利，只能一點點拼湊。」不過他仍用很完整的國語語句和發音，向現場與會上萬人的員工和家屬說：「誰愛台積？（現場員工回：我愛台積！）」他也立刻說「我也愛台積！」、「你們打造全球二家優秀的公司，你們是最棒的！」。

魏哲家今天在啦啦隊全數表演進場後致詞，幽默開場說：「上次的運動會，我等了26年才站上這個，今年第二次回來，一回生、兩回熟，以後會更好。」他並表示，今年稍有遺憾，創辦人張忠謀董事長因身體不適缺席，但他帶領全場員工仍齊聲高喊：「董事長（指張忠謀）我愛你！Sophie（指夫人張淑芬）我愛你！」為張董事長與夫人送上祝福。魏哲家說：「我相信董事長和夫人一定會看得到，也希望他早日康復。」

接著，他隆重介紹特別嘉賓：「去年我稱他『3兆男』（指身價3兆元），今年他是『5兆男』。」全場掌聲歡迎輝達執行長黃仁勳上台。

黃仁勳以中文開場致意：「我的台積電好朋友，你好嗎？誰愛台積電？我也愛台積電！」引發全場歡呼。他笑說：「CC叫我講國語，讓大家知道我的國語不會講。」隨即改以中英夾雜發表充滿感情的談話。

他回顧與台積電30多年的合作歷程說：「30年前，台積電和NVIDIA都只是小公司，沒有今天這麼大、這麼強。你們是台灣的驕傲、也是世界的驕傲」他接著說：「沒有台積電，就沒有今天的NVIDIA。「You build NVIDIA（你們大家幫我蓋NVIDIA），我謝謝你們。」

黃仁勳特別提到，早年他寫信給張忠謀，受邀首次造訪台灣台積電，自此建立起跨越30年的深厚夥伴關係。「我今天也在想念Morris（張忠謀），希望他早日康復，也會盡快去看他與Sophie。」

最後，他感性用英文結語表示，我們都建立了兩家極棒的公司，你們也為了我非常努力，我要謝謝大家」。

台積電董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳今日同時出席台積電運動會。記者朱子呈／攝影
台積電董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳今日同時出席台積電運動會。記者朱子呈／攝影
輝達執行長黃仁勳出席台積電運動會，離去時與大家揮手致意。記者葉信菉／攝影
輝達執行長黃仁勳出席台積電運動會，離去時與大家揮手致意。記者葉信菉／攝影

台積電 董事長 黃仁勳

延伸閱讀

何時與黃仁勳見面？蔣萬安曝管道「非常暢通」

黃仁勳現身台積電運動會！與魏哲家同台 新竹縣立體育場「世紀同框」

今年四度訪台力挺夥伴們 黃仁勳：AI需求非常非常強

黃仁勳光顧台南劉家莊牛肉爐 網讚嘆：整間店直接鍍金

相關新聞

張忠謀身體不適未出席 台積電運動會今日不見黃仁勳與張二人同台

台積電董事長魏哲家今日主持台積電運動會，在致詞即展現魏氏幽默，說：「上次我致詞時， 我說我等了26年才站上這個會場，你們...

出席台積電運動會 黃仁勳喊：輝達永遠的夥伴 一起成長

台積電（2330）今（8）日在新竹舉辦年度運動會，今年也自首度迎來全球AI晶片教父輝達執行長黃仁勳，台積電董事長魏哲家率...

台積電運動會直擊 黃仁勳到場幾乎比照總統級維安規格

輝達執行長黃仁勳昨日抵台，今日上午現身新竹參加台積電運動會，將和創辦人張忠謀同框合體。他在8時10分抵達運動埸的貴賓入口...

今年四度訪台力挺夥伴們 黃仁勳：AI需求非常非常強

輝達執行長黃仁勳今年第四度訪台，昨（7）日搭乘私人專機到台南，參觀南科台積電18廠先進製程3奈米產線，他受訪表示，輝達業...

黃仁勳今將出席台積電運動會 與張忠謀、魏哲家同台

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（7）日搭機抵達台南，參訪台積電南科廠區，台積電董事長魏哲家南下接待，並招待黃仁勳前往...

黃仁勳現身運動會 感謝台積電把他當家人

台積電今天於新竹體育場舉辦運動會，特別邀請輝達執行長黃仁勳一同出席，黃仁勳表示謝謝台積電把他當家人，現在兩家大公司有很多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。