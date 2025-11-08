快訊

張忠謀身體不適未出席 台積電運動會今日不見黃仁勳與張二人同台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳今日同時出席台積電運動會。記者朱子呈／攝影
台積電董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳今日同時出席台積電運動會。記者朱子呈／攝影

台積電董事長魏哲家今日主持台積電運動會，在致詞即展現魏氏幽默，說：「上次我致詞時， 我說我等了26年才站上這個會場，你們知道，一回生、 二回熟，今天會表現更好一點， 今天天氣也很幫忙。」不過隨後他說有點小遺憾： 台積電的大家長，我們的董事長（應指創辦人張忠謀）今天身體不舒服，今天沒辦法來參加，但他非常關心各位」接著他並要所有員工大聲喊出「董事長我愛你、Sophie我愛你， 相信董事長和夫人會看到！」

魏哲家說完，台積電運動會現場即高喊 「董事長我愛你、Sophie我愛你！」，展現台積電團結一心的活力。

由於張忠謀無法出席，今日無法見到輝達執行長黃仁勳與張忠謀二人同台畫面。

台積電董事長魏哲家（圖）出席運動會，指創辦人張忠謀身體不舒服，今天沒辦法來參加。記者葉信菉／攝影
台積電董事長魏哲家（圖）出席運動會，指創辦人張忠謀身體不舒服，今天沒辦法來參加。記者葉信菉／攝影

台積電 董事長 張忠謀

