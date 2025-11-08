張忠謀身體不適未出席 台積電運動會今日不見黃仁勳與張二人同台

台積電董事長魏哲家今日主持台積電運動會，在致詞即展現魏氏幽默，說：「上次我致詞時， 我說我等了26年才站上這個會場，你們知道，一回生、 二回熟，今天會表現更好一點， 今天天氣也很幫忙。」不過隨後他說有點小遺憾： 台積電的大家長，我們的董事長（應指創辦人張忠謀）今天身體不舒服，今天沒辦法來參加，但他非常關心各位」接著他並要所有員工大聲喊出「董事長我愛你、Sophie我愛你， 相信董事長和夫人會看到！」

魏哲家說完，台積電運動會現場即高喊 「董事長我愛你、Sophie我愛你！」，展現台積電團結一心的活力。

由於張忠謀無法出席，今日無法見到輝達執行長黃仁勳與張忠謀二人同台畫面。