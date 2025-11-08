出席台積電運動會 黃仁勳喊：輝達永遠的夥伴 一起成長

台積電（2330）今（8）日在新竹舉辦年度運動會，今年也自首度迎來全球AI晶片教父輝達執行長黃仁勳，台積電董事長魏哲家率領共同營運長米玉傑、副共同營運長張曉強、副總經理王英郎等經營團隊列隊歡迎，往年高層進出的通道，今年也全數封鎖，並比照總統級維安規格，動用大批保守進行維安工作，黃仁勳約在8時10分抵，手上拿著台積電運動服，接受台積電經營團隊和員工熱烈歡呼進場。黃仁勳也熱情和員工互動，短暫接著媒體訪問時說：「我非常興奮來到這來！」、 「跟台積電是大家庭，我們一起成長，輝達是台積電永遠的夥伴。」

黃仁勳昨天旋風訪台，直飛台南落地後，就直奔台南參觀台積電3奈米廠，親自了解先進製程量產情況。

他坦言，目前台積電「仍處於供不應求狀態，業務非常非常強勁」，並表示此行主要是為了鼓勵夥伴，「他們為我們做得很好，我來感謝他們的辛勤工作。」

黃仁勳隨後也換上台積電運動服，展現和台積電永遠在一起並共同成長。

台積電今年運動會傳承「團結、活力與創新」的主軸，包括上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百名台積電海外廠員工及受訓員工、以及海外業務代表皆參與今年的運動會，展現台積電高度的凝聚向心力及多元共融的精神。