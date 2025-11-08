聽新聞
黃仁勳：台積電是我的家！現身運動會稱「一家人一起長大」
台積電（2330）運動會8日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與台積電董事長魏哲家雙雙現身會場，成為全場焦點。黃仁勳會前受訪以「一家人」形容雙方關係，直言這是一個對他「非常特別」的日子。
黃仁勳表示：「今天對我來說非常特別。大家知道今天是台積電的家庭日，能受邀參加這樣的日子，我感到很榮幸。輝達和台積電是一家人，我們一起成長，我一直覺得台積電就是我的家，所以今天格外特別。」
近年在AI基礎設施快速擴張下，輝達與台積電在先進製程與先進封裝等領域合作緊密。黃仁勳此番「一家人」說法，凸顯雙方長年夥伴關係與對台灣半導體生態的高度連結。
