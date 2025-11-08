聽新聞
黃仁勳現身台積電運動會！與魏哲家同台 新竹縣立體育場「世紀同框」
台積電（2330）年度運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已現身會場，台積電董事長魏哲家亦在場同台，成為全場焦點。活動採邀請制，現場畫面由多家媒體直播關注。
黃仁勳7日下午抵達台灣後，先赴台南參訪台積電南科三奈米廠，晚間並與魏哲家等台積高層餐敘；今晨北上新竹參加運動會，預料將與創辦人張忠謀在會場「同框」。
今年運動會除員工與眷屬同歡外，大會流程首度安排「貴賓致詞」，外界關注黃仁勳是否登台發言；活動地點與流程資訊先前已對內公告。
