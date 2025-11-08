台積電運動會直擊 黃仁勳到場幾乎比照總統級維安規格

輝達執行長黃仁勳昨日抵台，今日上午現身新竹參加台積電運動會，將和創辦人張忠謀同框合體。他在8時10分抵達運動埸的貴賓入口，維安可說是比照總統級規格，台積電董事長魏哲家陪同下，兩人受到台積電員工列隊歡迎。

台積電創辦人張忠謀預計稍後抵達現場。 輝達執行長黃仁勳參加台積電運動會，受到台積電員工列隊歡迎。記者簡永祥/攝影 輝達執行長黃仁勳（中）參加台積電運動會，在台積電董事長魏哲家（左）陪同下，兩人受到台積電員工列隊歡迎。記者簡永祥/攝影