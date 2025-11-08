黃仁勳今將出席台積電運動會 與張忠謀、魏哲家同台
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（7）日搭機抵達台南，參訪台積電（2330）南科廠區，台積電董事長魏哲家南下接待，並招待黃仁勳前往台南永康知名的溫體牛火鍋店「劉家莊牛肉爐」吃晚餐，外帶知名水果冰，在場民眾紛紛要求簽名、合照，黃仁勳也來者不拒，展現親民態度。
黃仁勳今日參加台積電在新竹舉辦的運動會，將與台積電創辦人張忠謀、魏哲家「世紀同台」。
據了解，台積電運動會流程已定案，台積電創辦人張忠謀夫婦以「自己人」身分出席，神秘嘉賓為「皮衣男」，不過黃仁勳已經破梗，證實會出席台積電運動會。
黃仁勳說，他來台灣是因為輝達生意非常好，特地來台灣鼓勵台積電夥伴們，感謝台積電為輝達做了非常棒的工作，昨日他在台南停留約五小時，隨後飛到台北短暫停留。在運動會後將直接返美，結束旋風訪台行程。
台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬日前在公開活動提及，她與張忠謀會出席台積電運動會。張忠謀與張淑芬連兩年參加台積電運動會，去年張忠謀在運動會致詞說，過去幾十年，「每年運動會都是我最愉快、興奮的一天」，今年夫妻仍會一起參加台積電運動會。
台積電去年也廣邀業界好友出席運動會，台積電董事長暨總裁魏哲家首度以新身分挑大梁，邀請不少老朋友同樂。
