今年四度訪台力挺夥伴們 黃仁勳：AI需求非常非常強

經濟日報／ 記者鐘惠玲、編譯簡國帆／綜合報導
輝達執行長黃仁勳今年第四度訪台，昨（7）日搭乘私人專機到台南，參觀南科台積電（2330）18廠先進製程3奈米產線，他受訪表示，輝達業務非常強勁，他來鼓勵與感謝台積的辛勤工作。他再回應「AI泡沫說」，強調AI現狀與當初網路泡沫化截然不同 ，「需求非常、非常地強勁」。

黃仁勳指出，現在的AI技術已經非常有效，且需求極高。這項技術極其依賴運算，運算需求非常龐大，輝達正努力追趕上這股極強的需求。

美、中正在拚AI發展速度，英國金融時報（FT）近期報導黃仁勳警告「中國將贏得AI競賽」，黃仁勳澄清說，他認為中國大陸擁有非常優秀的AI技術，也有許多AI研究人員。全球大約有50％的AI研究人員都在大陸，並開發出非常優秀的AI技術。當今眾多廣受歡迎的開源AI模型是來自大陸，當地進展非常迅速，美國必須持續以極快的速度前進，否則全球競爭將會非常激烈。

輝達在官方X帳號發布黃仁勳的澄清聲明指出，「中國在AI落後美國的差距只有幾奈秒（nanoseconds，十億分之一秒），美國要藉由迅速進步、贏得世界各地開發者以獲勝，這點至關重要」。

至於是否再遊說美國同意輝達向大陸出口Blackwell架構晶片，黃仁勳說目前沒有任何積極的討論，也沒有計畫向大陸出貨。輝達產品何時能重新進入大陸市場，完全取決於大陸的決定，他期待大陸改變政策，輝達能再度服務大陸市場。

特斯拉公布研擬自建晶圓廠，黃仁勳認為打造先進製程晶片極其困難，因為不僅僅是建造工廠，還涉及工程、科學及製程工藝等，這都有其難度，也是非常重要的技術，相關需求才會高漲。

AI 黃仁勳 輝達

