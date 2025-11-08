我資通訊產品出口占比 攀峰

AI及高效能運算等新興科技應用加速推展，資料中心等基礎建設需求提升，加上科技新品相繼推出，以及進入歐美年終銷售旺季，財政部指出，10月出口的11個主要貨類中有六項目上升、五項目下降。其中，資通與視聽產品獨撐大局，對總出口增幅的貢獻接近八成。

財政部說明，10月資通與視聽產品出口金額來到275.2億美元，創下單月歷史新高，年增幅高達1.4倍，對總出口增幅中，占了38.7個百分點，換算貢獻率達七成八；資通與視聽產品在總出口中的占比，也上升至44.5%的空前水準。

電子零組件部分亦增27.7%，財政部分析，除了AI相關半導體先進製程需求強勁外，非AI終端市場出現溫和復甦，帶來額外支撐，且DRAM因供需緊俏，市況熱絡，因此，10月電子零組件出口維持高檔，金額達211.6億美元，為歷年單月第二高，年增27.7%。從上述來看，出口明顯傾向電子零組件與資通視聽產品。這兩項合計年增幅達73.1%，占總出口比重78.8%。